L’analisi. Le due bestie nere Tutino e Coda. Il tandem d’attacco pericoloso

Contro la Sampdoria i nerazzurri affronteranno due bestie nere. Gennaro Tutino e Massimo Coda, quando vedono il Pisa si esaltano. Per quanto riguarda il napoletano, c’è proprio la squadra guidata da Filippo Inzaghi tra le sue vittime sacrificali e i numeri lo confermano. L’attaccante è infatti andato a segno contro la formazione nerazzurra in ben cinque occasioni quando vestiva le maglie di Palermo, Parma, Empoli e Salernitana per un totale di 9 partite con 5 reti segnate e 2 assist serviti. Nei precedenti Tutino contro i nerazzurri ha perso una volta sola, proprio vestendo la maglia dei blucerchiati e i suoi numeri contro la squadra toscana li ha realizzati a cavallo tra il 2019 ed il 2023.

Per quanto riguarda invece Massimo Coda, il bottino della punta, a lungo corteggiata in passato anche dal Pisa sul mercato, recita 13 partite con 3 reti segante e 3 assist messi a segno. I nerazzurri non sono tra le sue vittime più celebri, basti pensare che al Cittadella ha segnato 10 reti in carriera, ma in due questo probabile tandem d’attacco è fruttato ben 8 reti e cinque assist complessivi.

Al momento però la Sampdoria non se la passa bene e per ingaggiare Coda la dirigenza ha dovuto fare i salti mortali in estate, rischiando di avere il mercato bloccato. Nel girone di ritorno infatti i blucerchiati potranno praticamente solo scambiare per riuscire a migliorare una rosa che rischia la retrocessione in questo momento del torneo.

Sarà infatti un mercato diverso per le due formazioni. Il Pisa si presenterà ai nastri di partenza della finestra invernale di trattative potendo di fatto vagliare il da farsi e senza stravolgere il gruppo, potendo anche contare su importanti disponibilità finanziarie. Chiunque vorrebbe venire a Pisa in questo momento con una squadra al secondo posto e proiettata verso la lotta alla promozione in Serie A. Di contro Genova rischia di diventare un ambiente molto difficile. Con sole possibilità di scambio il direttore Accardi dovrà agire in maniera oculata, con un compito gravoso sulle spalle. Ecco perché la sfida di questa sera rappresenta un momento di grande difficoltà. La Sampdoria non può permettersi di perdere in questo momento storico contro la squadra di Inzaghi, altrimenti per la salvezza e il mercato sarà davvero durissima.

Michele Bufalino