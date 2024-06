Beach Soccer. Lenergy Pisa sul tetto d’Europa: è fra le prime 4

Lenergy Pisa Beach Soccer vola diventando una delle quattro migliori società d’Europa. I nerazzurri infatti accedono alla semifinale di Euro Winners Cup al termine di una vittoria da ricordare, di una gara combattuta tra sorpassi e controsorpassi. Contro il Real Münster, i nerazzurri sono bravi a portarsi sul doppio vantaggio grazie alla prima rete di giornata di Edson Hulk nel primo periodo e all’autogol di Biermann sul calcio d’angolo di Datinha in avvio di secondo periodo. I tedeschi però rialzano immediatamente la testa, accorciando prima con Dmais, pareggiando poi con Hodel, dopodiché Karolak completa la rimonta del Real Münster. A evitare il parziale vantaggio tedesco al secondo intervallo pensa il solito Hulk, con una rete a 8 secondi dallo scadere.

Arrivano dunque in situazione di parità le due squadre al terzo e ultimo periodo, deciso ancora una volta dalla tripletta del supereroe brasiliano. 3-4 in favore del Lenergy Pisa, che peraltro chiude in superiorità numerica, causa espulsione di Hodel. Sorrisi e soddisfazione liberatoria per mister Marrucci e i suoi ragazzi, che stanno compiendo un nuovo importante percorso nel cammino europeo ma con gli sguardi già proiettati alla semifinale di domani, in programma contro la vincente del quarto di finale fra la portoghese ACD O Sótão e la squadra israeliana Falfala Kafr Qassem, campione in carica, per una possibile rivincita della finale persa lo scorso anno ai rigori. Cammino netto, fino a questo momento, per i nerazzurri. Dopo aver trionfato nel girone con tre vittorie consecutive, il Pisa agli ottavi aveva anche battuto in un derby tutto italiano il Catania 5-3. Le danze sono state aperte della solita rete di Hulk, che raddoppia prima dello scadere di tempo dopo il momentaneo pareggio di Fred. La prima rete nerazzurra targata 2024 di Datinha illumina il secondo periodo, in cui il gol Barsotti risponde a quello di Josep, dopodiché pensa Paulinho a sorprendere tutti con un delizioso calcio di punizione dalla lunga distanza.

Michele Bufalino