Corrado e Vaira, la ricerca del nuovo bomber . Una punta "big" fra le priorità di mercato

Pisa, 23 giugno 2024 La fumata bianca è già arrivata e l’annuncio arriverà dopo il weekend, ma ormai l’accordo per il nuovo direttore sportivo è in dirittura d’arrivo. Sarà Davide Vaira a rilevare Stefano Stefanelli per la poltrona di diesse. Società e nuovo direttore si stanno confrontando in queste ore. Insieme con Pippo Inzaghi e Giovanni Corrado andranno a ricostituire la triade offensiva con un accordo biennale per entrambi.

Proprio Inzaghi, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe incontrato a Formentera Nicolas Viola. L’esterno d’attacco si sta allenando, ma è in trattative con il Cagliari per il suo rinnovo, in scadenza tra una settimana. Il nuovo allenatore del Pisa vorrebbe portarlo in Toscana e la società lo sta intercettando cercando di mettere a segno un’operazione simile a quella che portò il portiere Nicolas in nerazzurro, scalzando al tempo la Reggina.

In attacco il Pisa ha in atto grandi manovre per quello che dovrebbe essere il 4-3-3 di Inzaghi. Cercasi bomber disperatamente, ma i numeri non sono tutto. La società nerazzurra si prepara a una piccola rivoluzione nel reparto offensivo con qualche punto fermo e nuovi innesti.

E’ un altro dei punti fondamentali all’ordine del giorno sul taccuino del prossimo direttore sportivo e dell’allenatore. In questi anni i numeri hanno dimostrato che, solo in due occasioni, nelle cinque stagioni in cui la società ha calcato i campi della Cadetteria, un attaccante si è piazzato nella top 10 dei bomber del campionato. Si è trattato sempre e solo di Michele Marconi, quinto e sesto nel 2019-20 e 2020-21 con 15 e 13 gol all’attivo. Nel 2021-22 poi fu George Puscas il miglior attaccante con 8 reti, posizionandosi al ventiduesimo posto, mentre negli ultimi due anni è toccato a Gliozzi e Valoti mettere a segno 10 reti a testa, rispettivamente con il dodicesimo e quattordicesimo posto in classifica marcatori. Ironia della sorte è stato l’anno in cui il Pisa non ha avuto un attaccante da classifica quello in cui i nerazzurri hanno fatto meglio, perdendo la finale playoff col Monza per la Serie A. La società, già priva di Gaetano Masucci, ritiratosi, ha anche deciso di non riscattare D’Alessandro e Valoti, per il momento, dai brianzoli.

Con un Ernesto Torregrossa giudicato molto vicino alla partenza il Pisa ha così solo una prima punta vera all’attivo, Nicholas Bonfanti, un giocatore che non ha nelle sue corde tutte le 38 partite di un campionato. Con il probabile recupero di Stefano Moreo, ex pupillo di Inzaghi, con i fratelli Tramoni e Arena in rampa di lancio e uno Jan Mlakar impegnato agli Europei da un lato il Pisa dovrà anche cedere, mentre dall’altro l’esigenza è quella di acquistare. Oltre a Viola, che potrebbe prendere il posto di D’Alessandro, in attacco la società ha già sondato il terreno per Gianluca Lapadula, di proprietà del Cagliari e impegnato in nazionale con il Perù in questi giorni, una pista che potrebbe concretizzarsi. La pista per Matteo Brunori del Palermo invece si è raffreddata a causa delle eccessive pretese dei rosanero che vorrebbero 6 milioni di euro.

Michele Bufalino