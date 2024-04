Beach Soccher

Samuele Bacci farà parte della prima squadra del Lenergy Pisa ed è l’ultimo acquisto della squadra che, nei giorni precedenti, aveva visto l’arrivo anche del portiere Tommaso Bernardeschi. Il giovane giocatore Samuele Bacci, classe 2005, completa così la rosa a disposizione di mister Matteo Marrucci, dopo le due stagioni da protagonista con l’under 20 nerazzurra. Queste le parole di Bacci: "Sono curioso di conoscere il tipo di approccio alla stagione tra i grandi, so che ci sarà da faticare molto, ma mi hanno parlato tutti bene di questo ambiente. Servirà impegno anche sotto l’aspetto mentale ma sono abituato a dare il massimo e lo farò sia per la maglia che per me stesso".

Tommaso Bernardeschi invece è un nuovo portiere della prima squadra del Lenergy Pisa BS. Il classe 2004 affiancherà Leandro Casapieri nel parco portieri 2024, dopo due stagioni nell’under 20 nerazzurra e il debutto in Euro Winners Cup lo scorso anno. Queste le parole di Bernardeschi: "Mi metterò a disposizione del mister, la strada in prima squadra è dura, avendo davanti a me il miglior portiere del mondo. Avere però la possibilità di allenarmi al fianco di Leandro rappresenta una fortuna immensa per me. A livello collettivo siamo una delle squadre più forti d’Italia e dovremo lottare per arrivare in fondo a ogni competizione, pur consapevoli del fatto che ci sono altre squadre di livello che si sono rafforzate". Intanto è stato ufficializzato il girone di under 20 del torneo di beach soccer. Le avversarie del Pisa saranno Catania FC, Catania BS, Milano, Friuli Venezia Giulia, Icierre Lamezia, Napoli, Viareggio, Roma e Sambenedettese.

Michele Bufalino