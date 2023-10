Beruatto: "In Difesa a Tre, Mi Piace Ricevere la Palla"

Dopo una stagione, la scorsa, sotto le aspettative, Beruatto è tornato a dimostrare di essere uno dei migliori terzini del campionato. Anzi, da adesso anche braccetto nella difesa a tre: "Ci avevo già giocato contro la Reggiana. È un ruolo che a me piace molto: con il nostro palleggio in quella posizione ricevo spesso la palla, e non mi toglie la possibilità di andare in sovrapposizione, che da quella posizione è anche più difficile da marcare per gli avversari". Il numero 20 nerazzurro ha quindi commentato la prestazione, che permette al Pisa di ritrovare la tanto attesa vittoria in casa: "Abbiamo giocato una grandissima partita, di coraggio. Siamo molto contenti dei tre punti che all’Arena non arrivavano da troppo tempo". Sulla sinistra, lui assieme a Esteves, protagonista con il gol del 2-0, hanno confezionato più azioni pericoloso: "Con lui mi trovo molto bene. D’altronde, è faticoso non poter trovarsi bene con un giocatore tecnico come Tomas".

Lorenzo Vero