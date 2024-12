Bomber a confronto Lind, l’insostituibile

Una grossa occasione sprecata. Così pare la partita di Modena. Una gara, quella del "Braglia"; dove il Pisa avrebbe voluto confermarsi e continuare a toccare le stelle, dopo la strepitosa vittoria di Bari. Una partita da dimenticare, come hanno dichiarato i protagonisti, considerando l’imminente sfida al Sassuolo, ma qualcosa, quanto accaduto sabato pomeriggio, non può non lasciare. Su tutto, una conferma, quella che – almeno al momento – non vi è più alcun ballottaggio in attacco: Alexander Lind è il centravanti titolare del Pisa. Certezza che arriva in una partita dove il danese non ha brillato e, soprattutto, non ha giocato da titolare. E allora come facciamo a dedurlo? Perché il Pisa è una squadra con lui in campo e un’altra senza lui.

Quanto meno in termini di elettricità. Vibrazioni che al momento non riesce a emettere Nicholas Bonfanti. "Lo squalo" aveva ritrovato la maglia da titolare per la prima volta dal 30 ottobre (da lì in poi, appena due spezzoni nelle successive partite), in un incontro da ex, in quello che è stato il suo stadio per tre anni. Nonostante ciò, la prestazione è stata anonima, con nessuna azione pericolosa creata e pochissimi palloni giocati, anche se va dato atto alla difesa del Modena di essere stata minuziosa nel non lasciare sbocchi ai trequartisti. Il gol per un attaccante è vitale, e questa astinenza che va avanti ormai dal 15 settembre pare pesare sulla schiena del numero nove, trascinatore e volto della squadra di Inzaghi a inizio stagione, adesso è alla ricerca perduta di una scintilla che possa permettergli di alzare la pinna.

Al contrario, a scagliarle di scintille è Lind. Debilitato in settimana a causa dell’influenza, è comunque ad addensare l’area avversaria calamitando attorno a sé più palloni. La sua innata disponibilità alla prima pressione, anche sul portiere, e sempre sul difensore portatore di palla, è ideale nell’idea di calcio di Inzaghi. Così, in vista della sfida di Santo Stefano, pare non esserci confronto che regga: Lind partirà dal primo minuto (con la speranza, magari, che Bonfanti possa sbloccarsi, magari a gara in corso).