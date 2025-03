Calabresi e Caracciolo, un bagno di follia: "L’entusiasmo? Alimentiamolo insieme"

Entusiasmo sfrenato nel mondo Pisa. Circa quattrocento persone, forse di più, si sono recate alle sei di pomeriggio al centro commerciale Pisanova per incontrare il capitano nerazzurro Caracciolo e Arturo Calabresi. Una fila che ha letteralmente intasato il centro: anziani, giovani accompagnati, bambini, ragazzi con le ragazze e adulti, qualsiasi tipo di tifoso giunto per una foto, una cartolina, scambiare due chiacchiere con due protagonisti della squadra di Inzaghi.

C’è anche chi, come una simpatica signora, ha deciso di cogliere l’occasione per dare un bel bacio sulla guancia al capitano, come la più affettuosa delle nonne. "L’entusiasmo si percepisce, continuiamo ad alimentarlo e vediamo dove arriveremo!" ha dichiarato lo stesso Caracciolo. A fargli da eco Calabresi: "Questa gente qui testimonia il percorso che stiamo facendo, siamo riusciti a trasmettere la passione che ci ha contraddistinto e che ci ha portato a giocarci questo grande sogno, tutti insieme".

Dopo tre giorni di riposo che hanno seguito il successo con il Mantova, oggi è prevista la ripresa degli allenamenti: "Era giusto chiudere con una vittoria in casa, sappiamo il distacco che c’è, ma noi continuiamo a lavorare, più sereni mentalmente, senza pensare agli altri". Tra le tante cartoline firmate, le foto e qualche sorriso suscitato da un coro che che spunta dalla coda: "Un capitano, un capitano, e anche Calabresi!" i due protagonisti trovano il tempo per rispondere alle domande. In particolare, il numero 33 ha voluto ricordare l’accoglienza dei tifosi dopo la sconfitta con lo Spezia: "Un gesto speciale per noi, ce lo siamo ripetuti per tutta la settimana. Ci siamo sentiti in dovere di reagire anche per quel motivo".

Insomma, grande entusiasmo ma, come puntualizzato da Caracciolo: "Per ora non si dice nient’altro".

Lorenzo Vero