Gli avversari. Il Cosenza ancora in affanno. Clima teso tra piazza e società

Il Pisa torna in campo per preparare la sfida con il Cosenza, ma come hanno vissuto la settimana della sosta per le nazionali le altre squadre di Serie B?

Partiamo proprio dai prossimi avversari dei nerazzurri, i calabresi. La squadra di Belmonte è reduce dalla pesantissima sconfitta nel derby contro il Catanzaro (4-0), che li ha relegati sempre più in fondo alla classifica (sei punti di distanza dal Brescia quart’ultimo, oggi ai playout per la salvezza). Il club è comunque "impegnato nel tentativo di raggiungere una difficile quanto importante salvezza", come testimoniato in un comunicato stampa e sabato mattina il presidente Guarascio è stato presente all’allenamento, mostrando vicinanza alla squadra. Clima teso quello tra la piazza e la stessa società. Il tema centrale è relativo alla cessione della società. Un tema che ha portato allo scontro diretto tra lo stesso Guarascio e il presidente Caruso nei giorni scorsi.

Intanto, restando al campo, sabato non si sono allenati Kouan, Caporale e Ciervo. Tre giocatori di assoluto valore nell’economia del Cosenza, e lo staff medico è quindi chiamato al tentativo di recuperarli in vista della sfida di sabato.

Passando a parlare di un’altra squadra direttamente coinvolta con il Pisa, la diretta inseguitrice, lo Spezia, che venerdì aprirà le danze del trentunesimo turno di campionato nell’anticipo contro il Brescia, ha recuperato Pio Esposito. Il centravanti classe 2005 sembra aver recuperato dai problemi al polpaccio che lo hanno costretto di saltare le sfide in under-21, e dovrebbe essere regolarmente in campo. Chi, invece, difficilmente sarà presente è Gianluca Lapadula. L’attaccante rientrerà solamente giovedì dagli impegni con il Perù, e con molta difficoltà D’Angelo potrebbe decidere di schierarlo dal primo minuto. Un reparto in emergenza, considerando anche che Edoardo Soleri da mesi è fuori per infortunio, e rientrerà solamente nella prossima stagione. Oltre a questi due, anche Salvatore Esposito non dovrebbe farcela a recuperare per la sfida con il Brescia. Il numero 5 è ancora alle prese con il problema muscolare accusato nella sfida contro il Pisa, e i liguri puntano al suo rientro per la sfida contro la Sampdoria del fine settimana successivo. Una sosta, quella che si sta concludendo, senza esoneri. Il più vicino sembrava essere Alessio Dionisi, ma alla fine il Palermo ha optato per la permanenza dell’ex Sassuolo. Proprio i neroverdi, sempre più vicini alla promozione, alla ripresa saranno protagonisti del derby contro la Reggiana, una sfida caldissima al Mapei Stadium, iniziata già giorni prima in fase comunale, con le società al litigio per un’eventuale inversione di curve dove far stare i propri tifosi.

Lorenzo Vero