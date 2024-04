Calabresi protagonista nella riscossa difensiva del Pisa: "Crescita e responsabilità"

Una brutta prestazione, quella di Brescia, da riscattare, nell’emergenza difensiva nella quale si ritrovava il Pisa, Calabresi ha risposto più che presente. "Per me è stata una settimana tosta. Ho dormito poco per la prestazione scorsa, mi è dispiaciuto tanto aver messo in difficoltà la squadra. Però penso che sia parte del mestiere di difensore: ogni tanto le prendi. Sono contento di essermi rialzato, grazie anche alla prestazione: si sono viste tanti momenti positivi". Un assist e tante chiusure difensive. La squadra si è proposta molto, come volontà del gioco di Aquilani. Ma l’allenatore non ha voluto parlare di playoff: "Se il mister ha detto questo, dobbiamo pensarlo anche noi (ride, ndr)". Una parola ripetuta molto spesso: crescita e responsabilità: "Si sono visti dei grandi miglioramenti, ma ancora abbiamo tanto su cui crescere. Al giro di volta ci siamo guardati in faccia e assunto responsabilità, detto ciò è un percorso nel quale siamo dentro".

Lorenzo Vero