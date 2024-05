CALCIOMERCATO. Castagnini, trattative in corso da un paio di settimane. E se Aquilani lasciasse Paolo Zanetti è in pole

Giorni importanti per le scelte sul futuro del progetto tecnico nerazzurro, aspettando anche le decisioni di Alexander Knaster. Resta il primo nome sul taccuino dei dirigenti quello di Renzo Castagnini, 67 anni, per il post-Stefanelli. Secondo quanto emerge da Brescia infatti la trattativa tra il direttore e la società nerazzurra proseguirebbe già da un paio di settimane, intensificandosi in particolare nel weekend appena concluso, dopo messaggi e telefonate intercorse con il direttore generale Giovanni Corrado. Restano nel cerchio ristretto i nomi di Giuseppe Magalini del Catanzaro e Mattia Baldini della Sampdoria. Bisognerà poi risolvere anche il nodo allenatore.

Se Aquilani dovesse andar via, approdando al Sassuolo o alla Fiorentina o se invece sarà il Pisa a decidere di guardare altrove, il nome forte per la panchina, in questo momento, sembra essere quello di Paolo Zanetti. Infine i prossimi giorni saranno importanti anche per gli annunci che la società dovrà fare in merito al ritiro che, a meno di colpi di scena, si svolgerà a Bormio, quindi sulla campagna abbonamenti e sulle maglie da gioco per il 2024-25.

Mic.Buf.