Calciomercato, c'è la firma di Sernicola con il Pisa

Pisa, 23 gennaio 2025 - Leonardo Sernicola è un calciatore del Pisa. Il giocatore ha firmato poco fa nella sede. I nerazzurri lo hanno acquistato in prestito con diritto di riscatto. Se vorranno acquisire l'intero cartellino, il prezzo fissato è di poco più di un milione di euro.

Il curriculum del giocatore. Sernicola, a lungo cercato dal Pisa, fin dal 2021, è un terzino che può svariare a tutta fascia, sia a destra che a sinistra. Cresciuto nella Ternana, è poi andato al Fondi e al Matera in Serie C, prima di andare al Sassuolo nel 2018-19, esordendo in Serie A. Nel 2019-20 torna in B con le maglie di Virtus Entella e Ascoli, quindi nel 2020-21 va alla Spal da titolare. Ottiene la promozione in Serie A nel 2021 con la divisa della Cremonese, da protagonista, a scapito proprio del Pisa. Si conferma in Serie A l'anno successivo, per poi ritornare in Serie B. Il curriculum del giocatore è di tutto rispetto con 33 partite in Serie A con 2 reti e 2 assist, 144 gare in Serie B con 4 reti e 9 assist oltre a 39 gare in Serie C con 3 reti e un assist.

Michele Bufalino