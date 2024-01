Calciomercato, in attesa dell’effetto domino. Ancora tutto fermo in attacco e difesa

di Michele Bufalino

PISA

In attesa dell’effetto domino. Il calciomercato del Pisa non è ancora arrivato a un punto di svolta e la sensazione è che, se si sbloccherà qualcosa, accadrà nell’ultima metà del mese, o anche nel corso dell’ultima settimana di trattative. Tanti contatti e trattative, ma finora il colpo non è stato affondato, né in entrata, né in uscita. Bloccatissimo per il momento il mercato degli attaccanti. Ancora di più quello dei difensori. Per il reparto avanzato i nerazzurri potrebbero tornare su Stiven Shpendi, di proprietà dell’Empoli, già trattato nel corso di questa estate, con gli azzurri che stanno decidendo il da farsi. Nel caso in cui dovesse scattare la cessione, anche in prestito, il Pisa si rifarebbe sotto sul giocatore. I dirigenti però cercano una punta pura, ragion per cui un eventuale affare Shpendi sarebbe un ‘di più’. Gli altri nomi sul piatto restano quelli di Edoardo Soleri, col Palermo che sta ancora vagliando le proposte per il calciatore, dato che oltre ai nerazzurri ci sono altri club di Serie B. Così anche Luca Moro, che prima deve liberarsi dallo Spezia per tornare al Sassuolo, ma su di lui la Reggiana è in vantaggio su Feralpisalò e Lecco. Per Nicholas Bonfanti tutto dipenderà dalle richieste del Modena, mentre su Francesco Caputo l’Empoli aspetterà la fine del calciomercato di gennaio per decidere se farlo partire. Ecco perché il Pisa è fermo sul reparto avanzato, aspettando che il primo che troverà squadra inneschi l’effetto domino per il valzer delle punte. Un effetto che trova tra i suoi protagonisti anche Ettore Gliozzi, cercato da ben quattro squadre in B: Bari, Ternana, Spezia e Catanzaro. In uscita invece fioccano i no. Per il momento Lonardo Loria, dopo gli interessamenti delle ultime ore, resta a Pisa, così come Idrissa Touré. La società nerazzurra avrebbe risposto di no alle richieste di informazioni sul giocatore (su tutte lo Spezia), così come su quelle relative a Beruatto e Canestrelli. Per questi ultimi due devono prima arrivare offerte concrete. In difesa se non partirà qualcuno potrebbe anche rimanere tutto com’è. Per il momento il maggiore indiziato alla partenza resta Leverbe, ma non sono arrivate offerte concrete. Infine un retroscena emerge dall’emittente streaming Dazn. Enzo Raiola, agente del difensore del Tottenham Micky Van de Ven, valutato oggi 45 milioni di euro, era stato trattato dalla società nerazzurra nel 2021, quando la squadra lottava per la promozione in Serie A e alla direzione sportiva c’era Claudio Chiellini, che lo seguiva da vicino. "Moltissimi club di proprietà americana mi chiedevano Van de Ven - dichiara Raiola a Dazn -, che ora è al Tottenham, perché al Volendam era già un top per i dati che faceva registrare. In Italia me l’aveva chiesto il Pisa tra i primi, allora lottava per salire in Serie A.