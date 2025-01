Calciomercato. Jevsenak in prestito dal Pisa all'Oliveirense

Pisa, 27 gennaio 2025 - Il Pisa ha raggiunto l'accordo per il passaggio in prestito di Zen Jevsenak all'Uniao Desportiva Oliveirense, squadra che milita in Serie B portoghese.

L'Oliveirense si trova attualmente all'ultimo posto in classifica, ma sta facendo un mercato forte per risollevarsi e l'arrivo di Jevsenak in prestito dal Pisa rappresenta un'opportunità di risalita in un campionato che il calciatore di proprietà della società nerazzurra ha già dimostrato di conoscere, visti i trascorsi nel Benfica e Benfica B. Si attende solo l'ufficialità del passaggio del giocatore in prestito, atteso nelle prossime ore. Jevsenak è partito per il Portogallo questa mattina salutando la squadra.