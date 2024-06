Calciomercato nerazzurro: Zanon e Murru, idee per la difesa

Pisa, 19 giugno 2024 - La società deciderà in queste ore il direttore sportivo nerazzurro. Più di un incontro infatti è previsto a Forte dei Marmi per il futuro nerazzurro. Il Pisa Sporting Club è ifatti di fronte a una svolta nella scelta del nuovo diesse. Tramontate ormai le piste Castagnini, Rossi e Magalini, rispettivamente al Brescia, dove il disse delle Rondinelle ha rinnovato, Marsiglia e Bari, il Pisa ha iniziato un nuovo ciclo di appuntamenti e incontri. Il primo, che avrà luogo nelle prossime ore, è quello di Davide Vaira, ex direttore sportivo del Modena. Un primo contatto e un primo incontro con lui era già avvenuto circa un mese fa, ma poi era arrivata una fumata grigia e la società inizialmente era andata su altri profili. Negli ultimi anni il Pisa e il Modena avevano lavorato proficuamente insieme chiudendo alcune operazioni di mercato. Non solo lo scambio Gliozzi-Bonfanti, risalente al gennaio scorso, ma l’anno prima anche l’affare Artur Ionita oltre al temporaneo arrivo in nerazzurro di Gargiulo. L’incontro con Vaira dovrebbe avvenire proprio in queste ore a Forte dei Marmi, alla presenza sia di Knaster, sia della famiglia Corrado, ma non è l’unico in programma. Il favorito sembra essere Vaira, ma la società tornerà sotto anche a Mattia Baldini, ex Sampdoria, ma vi è stato anche un contatto con Mauro Meluso, ex direttore del Napoli e già in Toscana, seguito però anche da Salernitana, Palermo e Juve Stabia prima di una decisione definitiva. Il profilo più equilibrato sembra essere proprio quello di Vaira, stimato dalla famiglia Corrado, che può abbinare esperienza alla giovane età per il ruolo. Dopo l’addio di Stefanelli e Aquilani arriverà l’annuncio del direttore sportivo, quindi quello di Filippo Inzaghi come nuovo allenatore. Il tecnico infatti ieri si è sposato a Formentera, ma aspetta novità sul mercato. Il Pisa intanto è molto attivo sulle fasce. Dopo aver sondato il terreno per Pierozzi e non solo, spunta un altro nome, quello di Simone Zanon, 22 anni. Il terzino, può giocare anche a centrocampo, ma per il momento la Carrarese avrebbe risposto negativamente all’interessamento dei nerazzurri. Intanto il Brescia è tornato sotto a Torregrossa. Un dialogo riaperto per l’attaccante, su cui però bisognerà lavorare molto sull’ingaggio, dato che l’Ernesto pisano, ex pupillo della famiglia Corrado, percepisce uno stipendio molto importante in nerazzurro. Il Brescia infatti è alla caccia di una terza punta da affiancare a Borrelli e Moncini e Torregrossa stuzzica nuovamente l’interesse della sua ex società. Concorrenza spietata infine per Nicola Murru, 29 anni, difensore verso lo svincolo dalla Sampdoria. Su di lui tante squadre, dal Pisa alla Cremonese, ma anche in A con Udinese e Verona. Michele Bufalino