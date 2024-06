Calciomercato. Nuovo direttore sportivo, la ricerca continua

Continua la ricerca del Pisa Sporting Club per un direttore sportivo. Dopo la risoluzione consensuale firmata prima della partenza per Torino da parte di Stefano Stefanelli, che da due giorni non è più il diesse nerazzurro, da Brescia sono sicuri: Renzo Castagnini rimarrà in Lombardia e "l’allarmometro" del presidente Massimo Cellino è rientrato. Il presidente delle Rondinelle avrebbe trovato un accordo di massima per permettere a Castagnini maggiore libertà di manovra, anche per risolvere alcune problematiche private.

Una situazione che sta portando la società nerazzurra molto probabilmente verso altre scelte. Restano ancora, rispetto ai precedenti casting, i nomi di Giovanni Rossi e di Mattia Baldini. L’ex direttore sportivo del Sassuolo e l’ex coordinatore tecnico della Sampdoria sono i più accreditati, in questo momento, a giocarsela per la poltrona di diesse. L’altro candidato per il ruolo, Giuseppe Magalini, è ormai in procinto di accasarsi al Bari. Di conseguenza o il Pisa riuscirà nuovamente a inserirsi per Castagnini, o virerà su uno tra Rossi e Baldini oppure si andrà su un profilo completamente diverso. Nelle scorse ore, ad esempio, Federico Balzaretti ha lasciato il suo ruolo di diesse all’Udinese.

Il suo nome era emerso già un anno fa. Da quanto emergerebbe non ci sarebbero contatti concreti tra la società nerazzurra, ma il valzer di direttori di questo periodo potrebbe rimescolare le carte in tavola. Più delineata invece la questione Inzaghi. L’allenatore, già con un accordo biennale in mano, con opzione per un terzo anno, a determinati obiettivi, potrebbe essere annunciato comunque a fine mese, non prima dell’annuncio del nuovo direttore e probabilmente dopo il proprio matrimonio e qualche giorno di relax.

Una strategia che non muterebbe quanto avvenuto la scorsa stagione con Alberto Aquilani che, prima di approdare al Pisa, terminò prima la Coppa Italia con la Fiorentina Primavera, poi gli esami per l’abilitazione professionistica.

Già proprio Aquilani, in procinto di lasciarsi dal Pisa, ma la cui ufficialità ancora non è arrivata, mentre il tecnico sembra andare verso Catanzaro o Reggio Emilia. Intanto si torna a parlare anche di calciomercato. Dalle colonne del Quotidiano di Sicilia emergerebbe un ritorno di fiamma per il Pisa per il calciatore Jacopo Segre. Il centrocampista, già nel mirino del Pisa lo scorso anno, potrebbe non firmare un contratto coi rosanero. Si suggerisce da Palermo la possibilità che possa arrivare in nerazzurro, ma non ci sono riscontri per il momento. Un po’ più concreta invece la pista che riporterebbe clamorosamente Ernesto Torregrossa al Brescia. Massimo Cellino sarebbe interessato a riportarlo il Lombardia come terzo attaccante, cercando di convincere il Pisa e il giocatore a spalmare il suo ingaggio di 700 mila euro netti, molto oneroso, con la società nerazzurra. La dirigenza si starebbe infatti guardando intorno per una possibile cessione.