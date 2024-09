Pisa, ultimo giorno di calciomercato. Da Morutan al centrocampista, le mosse della società

Pisa, 30 agosto 2024 - Ultime ore di calciomercato. La società è ancora alle prese con tante operazioni, sia in entrata che in uscita. Saranno ore ricche di possibili colpi di scena anche dell'ultimo minuto. L’ufficialità di Morutan, l’arrivo di un altro centrocampista e poi le cessioni. E’ questo il menù dell’ultimo giorno di calciomercato del Pisa che questa sera si concluderà a mezzanotte.

La novità principale è l’interruzione della trattativa per Alessandro Dellavalle, il 20enne difensore centrale del Torino. Era stato bloccato dal Pisa che prima aveva la necessità di cedere, avendo individuato in Rus il calciatore da girare eventualmente in prestito.

L’affare però non si è concretizzato e allora la società ha mollato la presa sul centrale, che si è già accasato al Modena. Si attende dunque solo l’ufficialità per Olimpiu Morutan, il colpo per l’inverno, giunto in estate. Ieri infatti il 25enne rumeno ha svolto la seconda parte delle visite mediche ed è pronto per gli annunci. Arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a tre milioni di euro. Il calciatore arriverà però dal Galatasaray, che ha detenuto la proprietà del cartellino, invece che dall’Ankaragucu.

Con la retrocessione del club infatti il giocatore questa estate è tornato al Galatasaray che ha fatto l’affare con la società nerazzurra.

Morutan però non sarà subito a disposizione di Inzaghi. A ottobre rientrerà ad allenarsi in gruppo, mentre a dicembre potrà tornare pienamente a disposizione. A centrocampo invece non è ancora stata sciolta la riserva. Ci potrebbe essere anche un terzo nome sulla lista del Pisa Sporting Club. Oggi la società sarà chiamata a chiudere per Dario Saric, 27enne del Palermo, Oliver Abildgaard, 28enne danese del Como oppure per un terzo calciatore, non ancora noto. Potrebbe essere Ronaldo Vieira, 26 enne della Sampdoria.

Intanto in uscita l’Hajduk Spalato di Kalinic e Gattuso ha chiesto alla società nerazzurra Jan Mlakar. L’affare non è ancora andato in porto perché il Pisa vuole monetizzare, mentre la squadra croata ha chiesto il prestito con una opzione di riscatto.

Secondo Gianlucadimarzio.com invece i nerazzurri sarebbero ancora su Gianluca Lapadula, ma non vi sono conferme in tal senso da fonti vicine al sodalizio nerazzurro. Ultime ore anche per la cessione di Torregrossa. Su di lui Brescia, Carrarese, Salernitana e Catania. Per lui cessione oppure rimarrà in nerazzurro fuori rosa, così come Ionita o Di Quinzio, anch’essi in cerca di una sistemazione.