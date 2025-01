Calciomercato, prosegue la caccia all'esterno per il Pisa

Pisa, 14 gennaio 2025 - Giorni decisivi per il calciomercato nerazzurro, arrivato a un punto di svolta. Una settimana per trovare l'interprete giusto che si affianchi ad Angori e Touré. Il duo del mercato nerazzurro formato da Giovanni Corrado e Davide Vaira ha ripreso le consultazioni sulla fascia. Il primo nome della lista rimane Antonio Candela del Venezia, conteso anche dalla Cremonese. Negli ultimi giorni la trattativa è andata in standby perché i lagunari volevano imporre l'obbligo di riscatto, mentre il Pisa vorrebbe rilevare il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Una volta che il giocatore si sarà mosso, sponda pisana o cremonese, partirà anche uno tra Luca Zanimacchia e Leonardo Sernicola, altri due nomi sui quali i dirigenti nerazzurri, in trattativa con la Cremonese, si sono spesi molto. Tyrique Mercera sembra un nome alternativo, che potrebbe anche diventare complementare. Il giocatore caraibico-olandese di proprietà del Cambuur, classe 2003, sarebbe una scelta gradita in prospettiva, jolly capace di svariare su entrambe fino alla trequarti. Bisognerà capire, in questi giorni, anche chi sarà il misterioso centrocampista centrale proveniente da una Serie A europea che il Pisa sta trattando.

Prima di arrivare però i nerazzurri dovranno anche cedere. Ormai vicina alla firma la cessione in prestito oneroso (500mila euro) di Jan Mlakar alla sua ex squadra, i croati dell'Hajduk Spalato, allenati dall'ex Pisa Rino Gattuso. Così come Nicholas Bonfanti, il cui affare al Venezia si sbloccherà una volta arrivato il transfer di Henrik Meister che, a causa del ritardo dei trasferimenti internazionali, ha dovuto saltare la partita di ieri contro la Carrarese, anche se l'ufficialità è arrivata ieri a pochi minuti dal match con l'arrivo del Tms. Per Bonfanti una percentuale del futuro trasferimento a titolo definitivo andrà anche al Modena, sua ex squadra, affare fatto proprio dal ds Davide Vaira, lo scorso anno dirigente dei canarini. Chi invece è ancora in cerca di squadra è Zan Jevsenak, per il quale il Pisa ha rifiutato nelle scorse settimane anche un'offerta dell'Olimpia Lubiana, così come Emmanuel Vignato. A complicare ulteriormente la cessione di quest'ultimo c'è anche l'infortunio alla caviglia occorso al giocatore, che comunque non ha ancora ricevuto interessamenti concreti né dalla Serie A, né dalla Serie B, tantomeno dalla Serie C.