Calciomercato, ufficializzato Morutan, torna a Pisa in prestito con diritto di riscatto

Pisa, 30 agosto 2024 - Come riferisce il sito della Lega di Serie B, Olimpiu Morutan è tornato a Pisa in prestito con diritto di riscatto. Il contratto è stato depositato e ora si aspetta solo la comunicazione della società nerazzurra. A fine stagione, se lo vorrà, il Pisa potrà riscattare Morutan per 2 milioni di euro. Nei giorni scorsi Morutan si era recato in una clinica specialistica in Umbria, lontano da occhi indiscreti, per capire il proprio rientro dalla lacerazione al tendine d’Achille, il gravissimo infortunio subito ad aprile che gli ha fatto saltare gli Europei con la propria nazionale. I dottori hanno stabilito che tornerà in gruppo a ottobre per essere pronto a dicembre. Di fatto sarà il primo ‘acquisto’ di gennaio. Da ieri il giocatore è a Pisa.

Soddisfatto anche il tecnico Pippo Inzaghi per il suo arrivo e quello di Abildgaard: "Sono due giocatori straordinari e un bel regalo da parte della società. Sono contento e penso che se si vuole fare qualcosa di importante ci voglia una rosa importante. Noi ce l’abbiamo, anche con una età media molto bassa. Voglio che i ragazzi giovani che abbiamo crescano in fretta. Sono molto contento e dovrò fare delle scelte. Penso che con una rosa così omogenea e ampia abbiamo un valore aggiunto”.

Michele Bufalino