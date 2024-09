Cambia l'orario delle gare diurne del Pisa. Si giocherà sempre alle 15 di pomeriggio

Pisa, 10 Settembre 2024 - Cambia in via ufficiale l'orario delle partite diurne in Serie B. Si torna alla normalità. Dalla quinta giornata infatti tutte le gare pomeridiane verranno giocate alle 15 e non più alle 14. Per il resto tutto resterà invariato.

Nei giorni scorsi infatti la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha ufficializzato date e orari fino alla ottava giornata di campionato. Ecco nel dettaglio il cammino che attende i nerazzurri comprendente anche la Coppa Italia:

5° giornata. Salernitana-Pisa (Domenica 15 settembre, ore 15.00)

6° giornata. Pisa-Brescia (Sabato 21 settembre, ore 15.00)

Coppa Italia, sedicesimi di finale. Pisa-Cesena (Mercoledì 25 settembre, ore 16.00)

7° giornata. Juve Stabia-Pisa (Domenica 29 settembre, ore 15.00)

8° giornata. Pisa-Cesena (Sabato 5 ottobre, ore 15.00)

Intanto oggi pomeriggio la squadra inizierà le sedute di allenamento al Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado, teatro di tutta la preparazione pre-Salernitana, per iniziare il lavoro in vista del match di domenica.

La settimana proseguirà con una doppia seduta (mattina e pomeriggio) nella giornata di mercoledì e quindi con sedute singole fissate per giovedì (mattina) e venerdì (pomeriggio); sabato la consueta rifinitura della vigilia.

Importante data sarà quella del 13 di settembre. In quell'occasione Mehdi Leris sarà sottoposto ad intervento chirurgico per il suo infortunio al crociato. L’operazione sarà eseguita dal Dottor Alberto Guardoli alla clinica “S.Maria” di Borgo Val di Taro.

Michele Bufalino