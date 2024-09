"Caso Desogus", il dispositivo della corte sportiva d'appello: 0-3 a tavolino per il Pisa

Pisa, 25 settembre 2024 - La corte sportiva d'appello ha decretato la vittoria a tavolino per il Pisa in merito al "caso Desogus". IL DISPOSITIVO - Questo il dispositivo della corte d'appello federale: "Nell'udienza fissata per il 25 settembre 2024, tenutasi in videoconferenza a seguito del reclamo n. 0009/CSA/2024-2025, proposto dalla società Pisa Sporting Club S.r.l. in data 12.09.2024 avverso la decisione del Giudice Sportivo in merito alla gara Cittadella/Pisa del 27.08.2024; uditi l'Avv. Mattia Grassani e l'Amministratore Delegato Dott. Giovanni Corrado per la reclamante e l'Avv. Laura Dal Zuffo per la società A.S. Cittadella S.r.l.; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, applica alla società A.S. Cittadella S.r.l. la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3". LA VICENDA - Il Pisa aveva presentato il ricorso chiedendo il 3-0 a tavolino per la gara con il Cittadella, dopo che il 27 agosto scorso Desogus, attaccante dei padovani, era stato inserito nelle note soltanto a gara iniziata. Nel primo ricorso il giudice sportivo aveva dato ragione al Pisa pur dando solo una multa di duemila euro al dirigente che aveva commesso l'errore e diecimila euro alla società. Adesso il Cittadella, quasi certamente, presenterà ulteriore ricorso in terzo grado al collegio del Coni. CLASSIFICA - Cambia la classifica. Ora i nerazzurri vanno a quota 16 punti con quattro lunghezze di vantaggio sullo Spezia a quota 12. Michele Bufalino