Casting punte: Bonfanti, Henry, Moro e Soleri. Tanti nomi per rinforzare l’attacco nerazzurro

Prende il via oggi la sessione di calciomercato invernale 2024 con i nerazzurri in prima fila per l’acquisto di un attaccante e di un difensore. Il mese di gennaio però verterà su tre fronti, tra acquisti, cessioni e anche rinnovi. A tal proposito è vicinissima l’ufficialità per il rinnovo di Hjortur Hermannsson. Per l’islandese è pronto infatti un prolungamento di un anno di contratto, fino al giugno 2025. Intanto i direttori Giovanni Corrado e Stefano Stefanelli sono al lavoro, in questa fase, principalmente sul reparto offensivo, trattando una ristretta lista di circa 6-8 giocatori tra i quali pescare la punta giusta, dalla Serie A alla Serie B. Il nome nuovo, si fa per dire, è quello di Nicholas Bonfanti del Modena, dieci presenze e un gol con la maglia del Modena, ma il giocatore, già nel mirino dei nerazzurri d’estate, non ha trovato grande spazio tra i canarini nella prima parte di stagione e il Pisa resta interessato. L’obiettivo numero uno però per la società di via Cesare Battisti è Thomas Henry del Verona, solo 7 presenze e 2 reti in Serie A, ma una lunga lista di corteggiatori in Serie B tra cui anche lo Spezia di Luca D’Angelo. Affare difficile poiché il francese ha un ingaggio di circa un milione e un contratto con l’Hellas fino al 2026. Oltre a Bonfanti ed Henry resta però di attualità la pista Luca Moro del Sassuolo, in prestito attualmente allo Spezia (su di lui anche Catanzaro, Ascoli e Sampdoria). Tra le punte su cui è stato sondato il terreno però, rispetto all’estate, è tornato nuovamente in gioco anche Edoardo Soleri del Palermo, finora solo un gol in 12 presenze, ma il giocatore potrebbe essere in uscita dai siciliani.

Non è però stata ancora scelta la riserva su chi sarà il prossimo attaccante nerazzurro e appare difficile possa arrivare qualcuno per essere a disposizione nella sfida del 13 gennaio contro la Reggiana. Per la difesa invece bisognerà attendere un’uscita importante. Sul fronte delle cessioni infatti il Pisa cercherà di piazzare sul mercato almeno 4-5 giocatori. Possibili cedibili infatti sono Roko Jureskin, Idrissa Touré, Adam Nagy, Maxime Leverbe ed Ettore Gliozzi. Su quest’ultimo resta forte la pista Catanzaro, ma anche Spezia, mentre per Nagy resta sempre in piedi la pista coreana dell’Ulsan Hyundai. Per Jureskin si attende il suo rientro al 100% dopo l’operazione di ernia inguinale. Intanto è molto attivo il procuratore Giuseppe Riso, nuovo agente di Pietro Beruatto (oltre a Lorenzo Lucca). Il terzino di proprietà del Pisa avrebbe mercato anche in Serie A e su di lui potrebbe farsi sotto il Frosinone che ha in uscita l’esterno Giuseppe Caso. Per il momento però al Pisa non è ancora arrivata un’offerta formale e, anche se i nerazzurri non stanno cercando un esterno d’attacco, il cui eventuale arrivo implicherebbe una cessione in questo ruolo, la società stima molto l’esterno ciociaro e valuterebbe una eventuale trattativa.