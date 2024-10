C'è un altro Pisa capolista. La Primavera sbanca Avellino 1-3 e vola al comando

Pisa, 6 ottobre 2024 - Il Pisa Primavera continua a brillare nel campionato Primavera 2, girone B, ottenendo la terza vittoria in quattro partite grazie al successo per 3-1 contro l'Avellino. La squadra guidata da Matteo Innocenti vola così a 10 punti in classifica, dietro solo al Frosinone capolista, che con la vittoria per 1-0 sulla Ternana rimane a punteggio pieno con 12 punti. Grazie a questo risultato, i nerazzurri scavalcano lo Spezia, sconfitto in casa dal Benevento per 2-1. Nella sfida contro l'Avellino, il Pisa ha dimostrato grande determinazione, nonostante l'assenza del capocannoniere Ferrari, convocato da Filippo Inzaghi in prima squadra. Il match è iniziato in maniera equilibrata, con il Pisa che è riuscito a sbloccare il risultato al 33' grazie alla rete dell’attaccante Raychev. Tuttavia, i padroni di casa dell'Avellino hanno trovato il pareggio nel finale del primo tempo, con un gol firmato da Campanile, rimettendo in discussione l'esito della partita. Questo successo permette ai nerazzurri di continuare il loro ottimo inizio di stagione, con una serie di prestazioni convincenti che li collocano tra le squadre protagoniste del campionato. Dopo la sosta per le nazionali, il Pisa tornerà in campo il 19 ottobre per affrontare il Palermo nello stadio di casa a Peccioli, con l'obiettivo di proseguire la striscia positiva e consolidare la propria posizione in classifica. Nella ripresa, le mosse tattiche di Innocenti si sono rivelate decisive. I cambi apportati hanno dato nuova energia alla squadra, che ha trovato il gol del vantaggio nel finale di partita grazie a Frosali. A chiudere definitivamente i conti ci ha pensato il neoentrato Vivace, che ha segnato la rete del 3-1 nei minuti di recupero, assicurando al Pisa tre punti fondamentali per la corsa ai vertici della classifica. La squadra di Innocenti sta dimostrando un notevole spirito di squadra e un’ottima capacità di gestire le partite, anche in situazioni complicate come quella contro l'Avellino. La convocazione di Ferrari in prima squadra è un ulteriore segnale della qualità del vivaio del Pisa, che punta a valorizzare i giovani talenti non solo a livello di Primavera, ma anche per il futuro della prima squadra. TABELLINO AVELLINO-PISA PRIMAVERA 1-3 AVELLINO. Pizzella, Solaro, Giorgetti, Arzillo (80′ Baldari), Beruschi (80′ Stano), Dachille, De Salvo, Giunto (62′ Amiranda), Campanile, De Michele (73′ Santoro), Iasevoli (73′ Donofrio). A disposizione. Pezzella, La Matta, Aloiosi, Gabriele, Vignoli, Garofalo, Gomis. allenatore Pianese. PISA. Giuliani, Baldacci (91′ Pucci), Battista, Frosali, Casarosa, Sapola, Raychev (60′ Vivace), Cannarsa, Buffon (60′ Novak), Lovo (91′ Bassanini), Bocs (68′ Bettazzi). A disposizione. Rugginetti, Luppichini, Arnesi, Rossi, Bacciardi, Battistella, Giotti. Allenatore Innocenti. Arbitro. Leonardo Di Mario di Ciampino. Assistenti. De Chirico-Fedele. Reti. 33′ Raychev, 43′ Campanile, 83′ Frosali, 91′ Vivace. Note. Ammoniti Giunto, Campanile, Lovo. Recupero 0′ pt; 4′ st. Michele Bufalino