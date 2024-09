Centro sportivo a Gagno. Inviato il nuovo progetto

Centro sportivo a Gagno, il Pisa Sporting Club è alle battute finali. In tempo record, infatti, è stato inviato il nuovo progetto con una nuova soluzione tecnica, come si apprende dalla società nerazzurra. Tra ieri e lunedì i tecnici di Ati Project, lo studio di progettazione che si è occupato del progetto, ha prodotto tutte le integrazioni richieste. Come emerso anche negli scorsi giorni sono state apportate variazioni importanti al progetto che non è stato stravolto, ma è stato rivisto per poter seguire i nuovi parametri adatti a strutture e campi. Tra le soluzioni che erano state studiate vi sono anche le variazioni dinamiche sull’altezza del battente idraulico accorpando e unendo alcune strutture. La società di via Cesare Battisti così ha speso (in totale) circa un milione di euro per poter confezionare il progetto secondo tutti i crismi del caso. Entro un mese e mezzo, se non ci saranno intoppi, il centro sportivo sarà nuovamente un tema dibattuto in consiglio e il Pisa punta ad avere i permessi a costruire entro gennaio.

Strettamente connessa alla vicenda anche la riunione della prima commissione consiliare permanente che, ieri mattina, ha ascoltato in audizione il professor Stefano Pagliara e l’ingegner Daisy Ricci, dirigente della direzione 09 sul delicato tema del reticolo idraulico. Come era già stato confermato delle ultime riunioni l’iter per i vari progetti, tra cui quello del progetto del centro sportivo di Gagno, va avanti, e anche il piano operativo comunale procede regolarmente.

"Qualora un nuovo Piano di gestione del rischio alluvioni dovesse subentrare durante la stesura del POC o in una fase successiva alla sua approvazione – scrive il Comune in una nota – non insorgerebbe alcun tipo di problema poiché tutti gli strumenti urbanistici sono articolati in maniera tale da poter recepire disposizioni e indicazioni successive alla loro entrata in vigore".

Così è avvenuto anche per quanto riguarda il centro sportivo di Gagno. Interpellato da La Nazione Angelo Ciavarrella, presidente della prima commissione, ha confermato di essere al corrente delle novità sul centro sportivo: "Sono stato messo al corrente che la società nerazzurra avrebbe inviato, in questi giorni, le integrazioni sul centro sportivo – dichiara Ciavarrella –. Tutti gli iter progettuali vanno avanti e abbiamo messo tutti i progettisti, non solo quelli della società nerazzurra, in condizione tale da operare al meglio con la massima velocità consentita dai tempi tecnici".

Sempre Ciavarrella, in una nota, ha insistito sulle polemiche delle scorse settimane: "Ricci e Pagliara hanno chiaramente smentito quanto più volte dichiarato alla stampa da alcuni rappresentanti delle forze di minoranza. La commissione di oggi, inoltre, ha fornito ancora una volta la prova, qualora ce ne fosse stato bisogno, che la direzione urbanistica del comune di Pisa opera con lungimiranza e nel pieno rispetto delle normative vigenti".