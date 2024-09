Chance Hojholt. Un vichingo per titolare

Tre partite in una settimana sono difficili da gestire per chiunque. Anche per chi, come Filippo Inzaghi, ha a disposizione una lunga rosa di giocatori dall’ottimo stato di forma. Di novità di formazione l’allenatore aveva parlato in vista della sfida con il Cittadella, novità ci aspettiamo nell’undici titolare. "Cambieremo i giocatori stanchi" ha dichiarato l’allenatore. Alcune certezze, però, ci sono. Una è il modulo: il 3-4-2-1. Quindi il portiere, con Semper reduce da un’ottima prestazione con il Palermo. Nella difesa a tre potrebbe ritornare dal primo minuto Calabresi, probabilmente al posto di un Caracciolo superlativo nell’ultima partita, ma comunque da gestire considerata l’anagrafe.

Ciò comporterebbe uno spostamento di Canestrelli al centro del trio, con Giovanni Bonfanti confermato a sinistra (difficilmente lo vedremo fuori dal campo, data la bravura nelle due fasi). Possibile turno di riposo anche per Touré, con Leris che dopo l’ottima prova sulla trequarti potrebbe prendere il suo posto a tutta fascia. Per quanto riguarda il cuore del campo: per Marin non è previsto riposo. Al suo fianco possibile spazio dal primo per Hojholt, dopo l’ottimo ingresso di sabato (sarebbe il terzo titolare diverso in altrettante partite, dopo Jevsenak e Piccinini). Verso una chance dal primo minuto anche per Angori, la cui qualità è stata già più che mostrata, mentre è da valutare ancora in fase difensiva. Per quanto riguarda la trequarti, è possibile che sia Tramoni che Moreo possano sedersi in panchina.

Il primo, nonostante si sia mostrato il leader tecnico della squadra, resta un giocatore da gestire, considerando l’entità l’infortunio della scorsa stagione, e il secondo, imprescindibile nel gioco di Inzaghi, ha speso tanto. Così, due maglie per tre giocatori: Vignato, Arena e Mlakar. Quest’ultimo potrebbe venire schierato anche in attacco, nonostante sia favorito Nicholas Bonfanti, forte soprattutto del gol (primo in campionato, il secondo stagionale), realizzato nell’ultima giornata. Ancora assente Lind, al lavoro per recuperare per la sfida contro la Reggiana di sabato.

Lorenzo Vero