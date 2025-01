Che cosa ci aspetta. Un gennaio ricco di super-incroci

Buon 2025 a tutti. Un anno che, per il Pisa, si prevede ricco di impegni e, sperando, di gioie per la squadra nerazzurra, sull’inerzia di come è finito il 2024 e la proiezione che ha lasciato nella classifica (e negli animi) la doppia vittoria con Sassuolo e Sampdoria. La prima data rilevante è quella odierna, nella quale ha il via la finestra invernale di calciomercato, che durerà fino alla mezzanotte del 3 febbraio.

Quindi, tra tre giorni, sarà di nuovo tempo di campo: si aprono nuovamente i cancelli del centro sportivo "Cetilar" di San Piero a Grado in vista della ripresa degli allenamenti dopo la pausa invernale e prima della prima partita stagionale, quindi la prima partita del nuovo anno, quello del derby del lunedì sera del 13 gennaio contro la Carrarese. Prima dei nerazzurri, scenderanno in campo lo Spezia (che ospiterà la Juve Stabia) mentre il Sassuolo andrà in scena a Salerno.

Quindi nuova partita per il Pisa il 19 gennaio, in trasferta in Calabria a Catanzaro alle ore 15:00 (Spezia impegnato nel derby con la Carrarese e il Sassuolo in casa giocherà contro il Sudtirol). Fari puntati sulla ventiquattresima giornata di campionato, dove al Mapei Stadium andrà in scena la sfida tra Sassuolo e Spezia. Occasione ghiotta per i nerazzurri, che alla Cetilar Arena il 26 gennaio ospiteranno la Salernitana (calcio d’inizio alle 15).

Il mese di gennaio per la squadra di Inzaghi si chiuderà in Sicilia il 31, quando faranno visita al Palermo di Dionisi (sempre che rimarrà lui l’allenatore) nell’anticipo. Il primo febbraio, invece, giocherà il Sassuolo contro la Juve Stabia, mentre lo Spezia sarà ospite in Veneto del Cittadella. Come detto, il 3 febbraio sarà battuto quindi il gong sulla finestra invernale di calciomercato.

La squadra rimarrà così quella che terminerà la stagione, e giocherà l’otto febbraio, alle ore 15:00, alla Cetilar Arena contro il Cittadella. Quindi, il mese di gennaio si presenta così molto denso di impegni per la formazione di Inzaghi, quattro partite che potrebbero rivelarsi decisive per il rush finale del campionato di Serie B e della sua classifica.

