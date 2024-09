Cittadella-Pisa 1-1: la squadra di Inzaghi vicina al colpaccio, ma ancora imbattuta

Pisa, 27 agosto 2024 - Arena porta in vantaggio i nerazzurri, poi risponde Vita. Così è riassunto in gol il match del Tombolato, ma la squadra di Inzaghi è sfortunata colpendo anche due pali.

PRIMO TEMPO - Il Pisa parte subito fortissimo e va in vantaggio al 9' grazie a un gol di Alessandro Arena. Il furetto raccoglie un pallone lungo, lo aggancia sfruttando un tocco di un avversario e trafigge di interno sinistro Kastrati. Al 12' Hojholt va sulla trequarti, serve Arena, ma stavolta il numero 30 non serve un liberissimo Angori. Al 16' Vignato penetra in area, ma manca l'ultimo tocco. Poco dopo Semper respinge una conclusione avversaria. Al 25' però il Cittadella ha pareggiato con Vita sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 28' Arena colpisce la traversa andando vicino al raddoppio dopo una serpentina sulla trequarti. Al 38' Angori va vicino al raddoppio, ma il pallone viene spazzato via da un difensore sul più bello. Al 40' ancora Arena tenta la conclusione dal limite, a il tiro è completamente fuori misura. Il Pisa continua ad attaccare. Al 43' di testa Bonfanti sfiora il gol. Al 46' arriva l'ultimo tiro del primo tempo con Bonfanti che sfiora la traversa di destro, ma il pallone termina alto.

SECONDO TEMPO - La prima occasione per la ripresa è per il Cittadella ad opera di Ravasio, ma Caracciolo devia in calcio d'angolo con un buon intervento al 49'. Al 53' doppia occasione per i padroni di casa, neutralizzate abilmente da un ottimo Semper. Nella prima conclusione di Cassano la respinta del portiere. In particolare sul secondo tiro il portiere nerazzurro blocca a terra la conclusione di Rabbi. Triplo cambio per i nerazzurri all'ora di gioco. Dentro Moreo, Tramoni e Beruatto per Arena, l'ammonito Vignato e Angori. Al 65' dialogo tra Bonfanti e Moreo, con quest'ultimo che colpisce il palo, secondo legno della partita dopo la traversa di Arena nel primo tempo. Al 71' Tramoni, con un tiro a giro, servito da Leris, sfiora il palo alla sinistra di Kastrati. Al 72' ancora un'occasione per Leris, ma al momento del tiro viene fermato. Al 75' entra Touré al posto di Bonfanti, con Moreo che si sposta punta. All'81' Beruatto devia tra le braccia di Semper una conclusione di Tessiore. Soffre in quest'ultima parte di partita la formazione nerazzurra. L'ultimo cambio è all'87' con Piccinini che rileva Leris. All'89' Moreo sfiora il palo alla sinistra di Kastrati, ma la palla termina a lato. Subito dopo ancora Moreo, su cross di Touré, la manda fuori. Termina così la partita.

Tabellino

CITTADELLA-PISA 1-1

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Carrisoni, Angeli, Sottini (46' Salvi), Masciangelo; Vita (76' Amatucci), Casolari, Branca; Cassano (62' Tessiore), Ravasio (62' Pandolfi), Rabbi (71' Desogus). A disposizione Scquizzato, Maniero, Magrassi, D'Alessio, Rizza, Djibril, Negro, De Luca. All Gorini

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G. Bonfanti; Leris (87' Piccinini), Marin, Hojholt, Angori (60' Beruatto); Arena (60' Moreo), Vignato (60' Tramoni); N. Bonfanti (75' Touré). A disposizione Nicolas, Loria, Mlakar, Rus, Calabresi, Tosi, Jevsenak. All. Inzaghi

Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco

Reti: 8' Arena, 25' Vita

Ammoniti: Sottini, Vita, Vignato, Masciangelo, Desogus

Note: Recupero 1' pt, 4' st. Spettatori 3685 con oltre 400 pisani