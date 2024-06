Club Scherma Di Ciolo. Fioretto maschile. Titolo italiano master

Il Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo ha conquistato il titolo italiano master nel fioretto maschile a Verona, ma si trova anche in uno splendido momento, dopo la convocazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 da parte di Gabriele Cimino. La vittoria del master è andata a Tommaso Chiappelli, Lorenzo Persichetti e Simone Piccini che si sono imposti sulla squadra del Club Scherma Montignano Marzocca Senigallia con Lorenzo Cesaro, Vincenzo Erman, Giovan Battista Rotella e Marco Vannucci. Al terzo posto invece il Club Scherma Ancona con gli atleti Giovanni Gambitta, Marco Giacchetta e Marco Pennazzi. "Il titolo italiano dei nostri master è un regalo di compleanno che Simone ha a voluto orchestrare con l’ormai Mitico Persichetti - dichiara Enrico Di Ciolo ieri, nel giorno del suo compleanno - e la forza del nostro capitano della prima squadra Tommaso Chiappelli. Ci giocheremo la serie A la prossima settimana a Cagliari durante gli assoluti".

Di Ciolo prosegue ricordando una stagione ricca di soddisfazione fino a questo momento: "Siamo una realtà solida su tutti i fronti non solo con l’olimpionico Gabriele Cimini - continua Di Ciolo -. Per il momento è stata una stagione proficua per il nostro club, il numero degli atleti è ormai oltre i 150, grazie all’aiuto tecnico di Tommaso Chiappelli e Carmelo Fallica, traghettati nei ruoli di allenatori con me e Simone Piccini. I piccoli under 14 sono tra i migliori in Italia, tra gli under 20 una folta schiera di atleti circondano le medaglie mondiali della Pinna e siamo la terza società in Italia nei paralimpici". Tante soddisfazioni fino adesso per un movimento che brilla per numeri, vivacità, entusiasmo e qualità delle competizioni e dei praticanti, specialmente dopo la convocazione alle Olimpiadi di Gabriele Cimini, l’ennesimo atleta del Club Di Ciolo a qualificarsi per i Giochi. Nel suo palmares il titolo mondiale nella spada a squadre che ha seguito l’argento del 2022 e gli Europei di Adalia 2022.

Michele Bufalino