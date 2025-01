Colpo nella notte, preso Leonardo Sernicola. L’esterno della Cremonese arriva in prestito

La dirigenza nerazzurra potrebbe regalarsi un possibile doppio colpo. Dopo aver abbandonato la pista Antonio Candela del Venezia, mollando la presa dopo non aver trovato l’intesa coi lagunari, il Pisa ha virato tutto su Leonardo Sernicola della Cremonese, sbloccatosi dopo che i grigiorossi hanno acquistato Paulo Azzi dal Cagliari. Così i nerazzurri si assicurano il 27enne della Cremonese in prestito di riscatto. Si tratta di un altro calciatore a lungo seguito da Giovanni Corrado, che già lo voleva già prima di acquistare Pietro Beruatto dalla Juventus nella stagione 2021-22. Sernicola è capace di agire su entrambe le fasce, così da potersi alternare tanto a Touré quanto ad Angori. Non è finita qui però. C’è anche Tyrique Mercera, promessosi al Pisa. Il nome del 21nne era emerso qualche giorno fa su La Nazione proprio come alternativa, ma il Pisa potrebbe acquistarlo comunque in prospettiva. Il giocatore infatti è intervenuto alla stampa olandese dopo la vittoria della sua squadra, gli olandesi del Cambuur, contro il Roda, per 1-0 in trasferta, parlando proprio della trattativa col Pisa. "Se dovessi andare al Pisa, ne sarei felice - ha commentato proprio Tyrique Mercera, in campo per 90 minuti contro il Roda, nelle sue dichiarazioni post gara raccolte dal quotidiano olandese Leeuwarder Courant -. Al Cambuur sono titolare e sto crescendo ed è ciò che sto tenendo presente per prendere questa decisione, ma sarebbe bello anche coronare il mio percorso di crescita con un trasferimento in una squadra importante". Lo stesso Mercera rende noto di aver ufficialmente accettato la corte del Pisa: "Ho detto al mio agente che avrei preso in considerazione seriamente un trasferimento al Pisa - prosegue Mercera -. Al momento stanno parlando. Se dovessi partire sarei felice, ma per ora mi concentro sul Cambuur". Mercera si è anche interessato al club nerazzurro: "Ho cercato tutte le informazioni possibili sul Pisa su internet, ma mi piacerebbe anche parlare con Inzaghi". Una presa di posizione netta da parte del calciatore, aperto al trasferimento in nerazzurro. In entrata, per la difesa, per altro, è spuntato anche il nome di Francesco Folino, 22 anni, difensore centrale della Juve Stabia, ma il Pisa lo sta trattando per giugno e non per questa sessione di calciomercato. Ieri è diventato ufficiale inoltre anche il trasferimento di Markus Solbakken dallo Sparta Praga. Sarà riscattato per 2,5 milioni di euro a fine stagione. E’ già arrivato il transfer, di conseguenza il calciatore potrà già giocare domenica contro la Salernitana. "Da parte nostra i migliori auspici per l’esperienza nel nostro Club", ha scritto il Pisa nel comunicato di presentazione. Per le uscite invece ieri è stata data anche l’ufficialità del passaggio di Nicholas Bonfanti in prestito secco oneroso per 200 mila euro al Bari.