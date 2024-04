Contro la FeralpiSalò. Attenzione all’attacco. A segno per 6 partirte di seguito

Guardare la classifica può risultare ingannevole, anche se oramai sono rimaste da giocare solamente sei partite in campionato. Pensare che la FeralpiSalò, attualmente penultima in classifica, possa rappresentare un incontro "facile" (se mai dovessero esistere incontri facili) per il Pisa sarebbe un errore gravissimo. Trentuno punti in campionato per la squadra lombarda, nove in meno dei nerazzurri, e ben dieci dei quali raccolti nelle ultime sei uscite.

Il tecnico Zaffaroni, reduce da un’insperata salvezza la scorsa stagione con il Verona in Serie A, questa stagione ha deciso di fare altrettanto, scendendo di categoria e decidendo di prendere il posto di Stefano Vecchi.

La zona playout è distante solo due punti, quella salvezza quattro. Insomma, sarà una partita di fondamentale importanza quella dell’Arena Garibaldi per la FeralpiSalò, in una situazione a loro – paradossalmente – perfetta. Il loro percorso si sta costruendo infatti in trasferta, facendo punti nei campi dove era difficilmente pronosticabile. Basti pensare alle loro tre ultime uscite: 0-2 al Picco di La Spezia, in quello che è stato uno scontro diretto, quindi un 2-3 in rimonta, ottenuto in pieno recupero, sul campo del Modena, e infine la vittoria di estremo prestigio in casa di una Cremonese in piena lotta per la promozione diretta.

Ruolino di marcia di estremo livello in trasferta, e nel mirino adesso hanno messo lo stadio del Pisa, che dal canto suo vuole trascinare nuovamente la squadra di Aquilani, come fatto nella sfida di Pasquetta con il Palermo.

Attenzione all’attacco: la squadra di Zaffaroni va a segno da sei partite consecutive, e questo dato assume maggiore rilevanza considerando che i nerazzurri nelle ultime tre uscite ha incassato addirittura nove gol, e che sabato mancheranno causa squalifica due perni fondamentali della difesa come Caracciolo e Canestrelli, oltre al primo sostituto, Leverbe, anche lui fermato dal giudice sportivo.

Lorenzo Vero