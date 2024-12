Corrado: "Onorati di aver ospitato l'iniziativa Sogna in Grande"

Pisa, 15 dicembre 2023 – Tanto lavoro, un pizzico di pazienza, ma soprattutto divertimento e passione. Questo è stato lo spirito di “Sogna in grande”, l’attività di Natale di BKT, Title Sponsor della Serie BKT, insieme a Lega B e il Pisa Sporting Club.

Fin dal primo anno di partnership con Lega B, l’impegno di BKT verso il sociale, le comunità e tutte le realtà dedite all’inclusione si è manifestato in ogni attività svolta in collaborazione con Lega B e i club locali. In occasione del Natale, dove l’obiettivo comune ad ogni progetto è la felicità dei più piccoli, BKT è scesa in campo proprio al loro fianco. Nello specifico, questa attività natalizia vede il coinvolgimento di associazioni locali impegnate ad arginare situazioni di disagio e di difficoltà sociale, attive nel promuovere una crescita positiva dei bambini, accompagnandoli verso una sana socialità, il benessere e percorsi educativi virtuosi. È così che, a partecipare all’esperienza unica e a indossare i panni di figure professionali che contribuiscono allo spettacolo del calcio, sono stati i ragazzi e le ragazze della Fondazione Stella Maris, struttura dedicata alla cura, alla ricerca e alla formazione nel campo della neuropsichiatria infantile, gli Amici della Zizzi Onlus, associazione con lo scopo principale di compiere prevenzione e accoglienza nei confronti dei minori a rischio, e la comunità a dimensione familiare “Il Big Bang”.

La partita tra Pisa Sporting Club e Bari, valida per la 17esima giornata di campionato, ha fatto poi da palcoscenico per la seconda parte del progetto “Sogna in grande”. Durante l’ingresso in campo delle squadre, una bambina vestita da arbitro ha fatto il suo ingresso insieme ai ventidue giocatori e, a completare l’atmosfera, tutti i player escort hanno indossato una maglia rossa con scritto “Sogna in grande”, proprio come il titolo del progetto, a simboleggiare l’invito a coltivare i propri sogni e alla possibilità di trasformarli, con speranza e determinazione, in realtà. Giornalisti e inviati, fotografi e videomaker, assistenti di spogliatoio, preparatori atletici speaker e telecronisti ma… in versione mini. I bambini, con il supporto di tutor esperti e ospiti d’eccezione, come l’ex calciatore Davide Moscardelli hanno vissuto due giornate indimenticabili tra stadi, campi di allenamento e segreti del mestiere.

Giuseppe Corrado, Presidente Pisa Sporting Club: “Siamo felici e onorati di aver ospitato questa iniziativa che rispecchia appieno i valori dello sport e che ha avuto per protagonisti i bambini che sono il nostro futuro e la nostra speranza più grande per un Mondo migliore. Non a caso il progetto si chiama “Sogna in Grande” e grazie a questa idea di BKT sviluppata dalla Lega B, sul nostro palcoscenico sono appunto saliti dei bambini che magari fra qualche anno saranno gli attori principali dello spettacolo calcistico. L’inclusività e la solidarietà rappresentano da tempo il filo conduttore di tantissimi progetti portati avanti dal Pisa Sporting Club che questa volta ha sognato in grande assieme al pubblico della Cetilar Arena e alla Serie BKT”