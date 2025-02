Corsi e ricorsi. Bivi e scelte: settimane cruciali

Corsi e ricorsi storici, settimane da tenere d’occhio e appuntamenti che fanno la storia. Le sliding doors del calcio, così come della vita, sono fatte di bivi che possono andare in una direzione o in un’altra. Alla ventottesima giornata di campionato i nerazzurri affronteranno la capolista Sassuolo, davanti di cinque punti, una squadra schiacciasassi che, in casa, ha vinto tra le mura amiche ben 10 partite consecutive. Tornando indietro nel tempo, nel 2021-22, neanche troppo tempo fa, alla ventinovesima giornata il Pisa affrontò la Cremonese, proprio come accadrà sabato. Il Pisa trionfò e vinse 3-0 andando provvisoriamente al primo posto. Da lì però la squadra ebbe un significativo calo di prestazioni, perdendo sia il primo che il secondo posto, essendo costretta poi, da terza in classifica, a disputare i playoff, arrivando fino in finale per poi perdere ai supplementari contro il Monza. Ora la storia potrebbe essere diversa e ci sono tutte le condizioni possibili. Il Pisa infatti ha un vantaggio molto consistente di sette punti nei confronti dello Spezia, al terzo posto, che potrebbe garantirgli addirittura un punto di vantaggio anche se la squadra di Inzaghi perdesse entrambi i prossimi scontri diretti.

Inoltre chi è andato a 57 punti dopo 27 giornate è sempre poi andato in Serie A la stagione successiva, un altro dato che ben rappresenta la situazione eccezionale di classifica. I nerazzurri hanno un vero e proprio doppio appuntamento con la storia. Nella peggiore delle ipotesi potrebbero rimanere comunque al secondo posto con un punto di vantaggio al termine di questo doppio confronto, mentre nella migliore delle ipotesi una doppia vittoria e un tracollo dello Spezia potrebbe significare arrivare a nove turni dal termine addirittura con 13 punti di vantaggio, una quota che metterebbe, di fatto, la parola fine, alla lotta per la Serie A. Molto difficilmente andrà così, ma senza dubbio si tratta delle due settimane più importanti della stagione sportiva. I tifosi lo sanno e nel frattempo la città è in fibrillazione. Da quando è stata aperta ieri la prevendita alle 15.30, in tanti hanno preso d’assalto i botteghini. Sono previsti migliaia di tifosi al seguito come ai ‘vecchi tempi’ degli anni ‘80 o delle trasferte, anche più recenti, che contano.

Michele Bufalino