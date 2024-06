Davide Vaira è il nuovo direttore sportivo del Pisa

Pisa, 27 giugno 2024 - Come preannunciato oggi è stata la giornata di Davide Vaira. Il nuovo direttore sportivo del Pisa (nella foto esclusiva mentre esce dalla sede della società nerazzurra) sta trascorrendo il suo primo giorno in città. La firma è arrivata nella tarda mattinata di oggi, per un contratto fino al 30 giugno 2026, come sarà quello di Inzaghi, nei prossimi giorni. Domani mattina arriverà l'ufficialità da parte del Pisa Sporting Club. Vaira era stato accompagnato in sede stamattina dal segretario Bruno Sabatini e si è già interfacciato con il team di osservatori della società nerazzurra. Per lui il compito importante di trattare il calciomercato nerazzurro, al via il prossimo 1 luglio.

Michele Bufalino