Domenica al mare. Triathlon Sprint "Silver Rank»: tutto pronto per la 24esima edizione

Tutto pronto per domenica quando a Marina, organizzata dall’Asd Phisio Sport Lab, si terrà la 24esima edizione del Triathlon Sprint “Silver Rank” una manifestazione sportiva che riunirà 200/250 atleti che si misureranno su una prima frazione di nuoto di 750 m. che disegnerà un rettangolo nella acque antistanti piazza Viviani, una seconda frazione di ciclismo di 20 km e una terza di podismo di 5 km di corsa interamente sulla pista ciclabile del “Trammino”. A dar lustro alla gara ci sarà la partecipazione di un nutrito gruppo di atleti delle “Fiamme Oro” il gruppo sportivo della polizia di Stato che ha scelto, come già aveva fatto in passato, Marina per testare la preparazione dei propri campioni capitanati dal 25enne Samuele Angelini di La Spezia. Samuele con i colori delle forze dell’ordine si è aggiudicato il Duathlon delle Città Medievali a Pisa nell’aprile 2022, nel 2023 si è laureato campione del mondo di Duathlon a Ibiza e nel 2024 a Imola è diventato campione italiano della stessa specialità per il terzo anno consecutivo. Per gli iscritti sarà l’occasione di misurarsi con atleti ai massimi livelli. Non va dimenticato poi che alla gara di Marina si potrà partecipare anche in staffetta in 2 o in 3 in modo che, con uno stesso pettorale, gli iscritti si possano suddividere le frazioni in modo che ognuno affronti quella a lui più congeniale dando così l’opportunità di avvicinarsi al triathlon in modo”graduale” .