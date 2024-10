E vissero felici e contenti per Semper . Hojholt super anche nell’assist a Lind

Il Pisa esce indenne da una partita "trappola" e conferma di aver appreso la dura lezione subita dalla Juve Stabia tre settimane fa: senza l’atteggiamento giusto il primato vacilla. Al "Druso" gli uomini di Inzaghi invece hanno dimostrato di possedere tutte le qualità che marcano la sottile differenza tra un buon collettivo e una grande squadra.

SEMPER 7,5. Un portiere forte si vede in partite nelle quali viene sollecitato al massimo un paio di volte e sfodera interventi che salvano il risultato. Il croato appartiene a questa ristretta cerchia: eccezionale il guizzo su Merkaj. RUS 6,5. Con mestiere mette la museruola a Casiraghi e Rover nel primo tempo, nella ripresa stringe le maglie per aiutare capitan Caracciolo nella complessa marcatura di Odogwu.

CARACCIOLO 5,5. Pomeriggio affannoso per il capitano, che fatica tremendamente a prendere le misure sul corazziere Odogwu. Sbaglia anche la lettura di due lanci dalle retrovie all’apparenza semplici: nel primo nasce il gol tirolese, nel secondo ringrazia Semper. CANESTRELLI 6,5. Preciso nelle chiusure aeree e rasoterra. Ancora una volta decisivo anche in avanti, quando entra nell’azione dell’1 a 1.

TOURÈ 6. Dalla sua parte incrociano Rover e Casiraghi, ma tutto sommato se la cava bene in copertura. Bene anche nella spinta, però spreca un’occasione ghiottissima in avvio di ripresa.

HOJHOLT 7,5. Eccezionale nel lavoro di interdizione, soprattutto in avvio di partita quando i compagni faticano ad alzare i giri. Precisione ed efficacia anche nell’azione che rifinisce con l’assist per il connazionale Lind.

PICCININI 5,5. La solita elettricità quando si tratta di tamponare le azioni avversarie, ma è troppo falloso e dopo il giallo si accomoda in panchina.

MARIN 6,5. Taglia e cuce senza affanni, propizia anche il rigore di Moreo con la conclusione dal limite.

BERUATTO 6. Dalle sue parti il SudTirol spinge poco, così ne approfitta per sganciarsi in avanti. Ma trova cross poco pericolosi. ANGORI 6. Un paio di chiusure preziose in area di rigore nel finale.

MOREO 6,5. Solita maratona corsa in lungo e in largo, però entra in area praticamente una volta sola. Ma tramuta questa occasione in oro: furbizia e malizia gli consentono di conquistare il rigore della vittoria. MLAKAR sv.

ARENA 6,5. Glaciale dal dischetto, preciso in molti fraseggi nel traffico.

TRAMONI 5,5. Gestisce male un paio di palloni in mezzo al campo, ma soprattutto getta alle ortiche il "regalone" dello "Squalo".

LIND 7. Conferma le doti da bomber trasformando in gol l’unico pallone toccato all’interno dei sedici metri.

N. BONFANTI 6. Bravo e generoso a servire il potenziale assist del terzo gol a Tramoni dopo essere stato lanciato in campo aperto da Moreo.

INZAGHI 7,5. Se tanti indizi formano una prova, la vittoria di Bolzano contribuisce a definire un quadro nel quale la sua squadra non può più nascondersi. Anche in una partita sporca, con pochi sussulti e parecchio opaca – da ambo le parti – sul piano tecnico, i nerazzurri conquistano con autorità e sicurezza tre punti.

M.A.