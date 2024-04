EMERGENZA IN DIFESA. Il giovane Coppola possibile convocato

E’ tornata ieri ad allenarsi la truppa di Alberto Aquilani in vista della sfida di campionato di sabato contro la Feralpisalò. Visti i problemi del reparto difensivo, con le tre squalifiche di una giornata per Antonio Caracciolo, Maxime Leverbe e Simone Canestrelli, Aquilani sta pensando di portare in panchina uno o più elementi dalla Primavera. Per il momento il candidato numero uno sembra essere Francesco Coppola, 18 anni, acquistato dal settore giovanile della Juventus e spesso tra i calciatori ad allenarsi con la prima squadra. Il centrale ha già giocato 20 partite con la Primavera, segnando anche tre reti, ed è già stato portato in panchina in occasione della sfida contro il Modena del girone d’andata. Tra gli osservati speciali anche il terzino destro lettone Martins Lormanis (18 anni) e il lituano Motiejus Sapola (17 anni), tornato però da poco tempo da un lungo infortunio. Il programma prevede per oggi e giovedì allenamenti a San Piero a Grado, mentre domani la squadra sarà all’Arena, dove potrebbe svolgere un’amichevole infrasettimanale da definire, oltre alla rifiniturà di venerdì. Nel frattempo ieri alle 15.30 ha preso il via la prevendita per la sfida con la Feralpisalò. Il "Curvino" continuerà a costare 20 euro, mentre due sono le iniziative messe in piedi dal Pisa. Nel settore di Gradinata Laterale saranno riservati 200 biglietti a ragazzi e ragazze appartenenti alla categoria Under 19, al prezzo speciale di 10 euro più diritti di prevendita. Per questa partita sarà valida infine anche la promozione riservata ai minori 14 anni cui la società ha riservato 500 biglietti a titolo gratuito nei settori di Gradinata e Tribuna.

Mic.Buf