Buffon jr, prima convocazione in B con il Pisa: il figlio di Gigi chiamato da Inzaghi

Pisa, 15 febbraio 2025 - C’è un nuovo Buffon pronto ad affacciarsi nel calcio dei grandi e, questa volta, non difende i pali. Louis Thomas Buffon, figlio di Gigi, leggenda della Juventus e della Nazionale italiana, è stato convocato per la prima volta in Serie B da Filippo Inzaghi per la sfida tra Pisa e Cesena, in programma domani, domenica 16 febbraio. A unirli, oltre al campo, anche il ricordo della vittoria del Mondiale 2006, conquistato fianco a fianco con la maglia azzurra. Classe 2007, Louis Thomas ha scelto un percorso diverso dal padre: non portiere, ma attaccante esterno, preferibilmente ala sinistra. Cresciuto nel settore giovanile del Pisa, è arrivato nell’estate del 2023 ed è stato inizialmente aggregato all’under-17.

La scorsa stagione ha fatto il salto in Primavera, nonostante fosse sotto età. In questa stagione in Primavera 2 ha collezionato 18 presenze e 4 gol, attirando l’attenzione di Inzaghi. Il Pisa, attualmente secondo in classifica e in piena corsa per la promozione, vuole rialzarsi dopo la sconfitta contro il Cittadella. L’emozione per Louis Thomas sarà grande, ma il giovane Buffon sa di essere solo all’inizio del percorso. L’opportunità di respirare l’aria della prima squadra, guidato da un tecnico come Inzaghi e osservato da vicino da un gruppo che lotta per la Serie A, rappresenta il miglior trampolino di lancio possibile.