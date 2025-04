Matteo Tramoni pronto al ritorno: Pisa Sporting Club verso la Serie A

Ore 14.50 di un tranquillo giovedì pomeriggio di inizio aprile: sui canali social ufficiali del Pisa Sporting Club compare la foto che tutti, ma proprio tutti i tifosi nerazzurri attendevano con trepidazione e ansia. Lo scatto rubato dalla seduta di allenamento svoltasi ieri mattina sui terreni di San Piero a Grado ritrae un sereno Matteo Tramoni intento a svolgere un esercizio, col pallone tra i piedi, assieme ai suoi compagni. Il diamante italo corso ha ultimato il recupero dall’affaticamento alla coscia accusato nel primo tempo della sfida con il Cosenza: dopo aver saltato la gara contro il Modena, il numero 11 è pronto a ritornare in pista e contribuire, con le sue giocate e il suo grande talento, alla conquista di punti cruciali nella volata verso la Serie A. Ipotizzare adesso che possa fare parte anche della formazione titolare è un azzardo, ma con un altro giorno a disposizione per mettere benzina nelle gambe e perfezionare la consapevolezza di essere "clinicamente" guarito, si può affermare che la sua sia una candidatura forte. Non fosse altro per il rendimento tenuto nelle 21 gare di campionato disputate, nelle quali è risultato spesso decisivo nel risultato finale. Al netto di queste riflessioni, la realtà mette di fronte a Tramoni sei partite nelle quali lasciare altri segni della sua classe: prima di questo spezzone finale, in campionato il diamante nerazzurro è riuscito soltanto in due casi a scendere in campo per una striscia così lunga di gare. È accaduto tra la prima e la sesta giornata e fra la sedicesima e la ventunesima. Infine un aggiornamento sui biglietti staccati dalla tifoseria pisana nel settore ospiti: è stata superata quota 3.300.

M.A.