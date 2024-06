FINE STAGIONE. Polisportiva La Perla l grazie del consiglio

"Il consiglio della Polisportiva La Perla ringrazia tutti i propri tesserati, dirigenti, tecnici, volontari e familiari che anche quest’ anno hanno vestito i colori biancorossi delle discipline volley femminile, atletica leggera, calcio giovanile, calcio solidale over 40, basket amatoriale e bocce". Queste le parole del presidente Simone Pistolesi che aggiunge: "Hanno portato in giro, disputando i loro campionati, i nostri colori con rispetto e serietà". "Il nostro obiettivo principale – conclude Pistolesi – è cercare di fare il meglio per lo sport con impegno sociale. Ci scusiamo con chi, forse, non ci ha ritenuto all’ altezza ma anche questo fa parte del gioco perché nessuno é perfetto. Grazie anche a chi ci è stato vicino per le nostre numerose iniziative di solidarietà e beneficenza".