Frosinone-Pisa 0-0: i ciociari, in dieci per oltre 90 minuti, fermano la capolista

Pisa, 27 ottobre 2024 - La capolista Pisa viene fermata sullo 0-0 dal Frosinone, dopo un cambio di allenatore e il ritiro che ha visto i ciociari compattarsi. In inferiorità numerica per tutto il match il Frosinone così blocca i nerazzurri.

Mercoledì sera alle 20.30 all'Arena è atteso il Catanzaro, ma occhio al Sassuolo che è tornato sotto in classifica con soli due punti di distacco dalla vetta.

Primo tempo

Calcio d’angolo per il Pisa dopo il contropiede nel corso del primo minuto. Nel corso del 2′ però Cichero interviene fallosamente su Semper e viene espulso dopo consulto al var da parte dell’arbitro Giua. Al 10′ il Frosinone però ca al tiro con Marchizza, ma l’estremo difensore nerazzurro fa sua la sfera. Al 13′ Rus batte un angolo conquistato da Piccinini, ma Beruatto al volo spara alto. Al 31′ Lind serve Marin, ma dal limite la sua conclusione viene deviata in corner da Cerofolini. Al 33′ discesa sulla fascia di Moreo che mette in mezzo, Piccinini anticipa tutti ma spara alto. Al 42′ si rivede il Frosinone con Bracaglia che, di testa, la mette alta sopra la traversa. Un minuto dopo, su calcio d’angolo, Piccinini di testa impegna Cerofolini. Al 45′ invece è Lind che, di testa, su cross di Arena, sfiora il palo alla destra del portiere ciociaro.

Secondo tempo

Parte fortissimo il Frosinone nei primissimi minuti della ripresa. La squadra di Inzaghi ha effettuato due cambi sostituendo gli ammoniti Rus e Lind per inserire Calabresi e Nicholas Bonfanti. Altro doppio cambio per i nerazzurri che inseriscono Vignato e Angori al posto di Hojholt e Beruatto. Prima del cambio viene fermato il gioco con un gol annullato a Bonfanti per un fallo di Piccinini all’interno dell’area avversari. Successivamente Semper riesce a neutralizzare un’opportunità per gli avversari. Al 61′ un’altra conclusione, stavolta ad opera di Piccini, termina lontano dalla porta. Accelera il Pisa con Angori, poi il pallone arriva a Marin e la conclusione termina di poco fuori. Al 64′ su punizione battuta da Vignato, Caracciolo colpisce il palo, poi Canestrelli, sulla respinta, la gira a lato. Al 70′ ottima azione per la squadra di Inzaghi con Angori che serve Bonfanti, ma il sinistro viene bloccato a terra da Cerofolini. Altra importante opportunità per la squadra di Inzaghi su calcio d’angolo battuto da Angori, ma il colpo di testa di Moreo viene bloccato da Cerofolini. L’ultimo cambio per il Pisa è Mlakar che sostituisce proprio Moreo. Da un errore in disimpegno Gelli sfiora il gol ma i nerazzurri si salvano all’82’. Proprio all’83’ Mlakar ha sfiorato il gol con un tiro dal limite che sfiora il palo e termina a lato. All’88’ Caracciolo, servito da Angori, la mette alta di testa. Il tabellino

Frosinone-Pisa 0-0 FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Monterisi, Biraschi, Bracaglia; A. Oyono (87′ J. Oyono), Gelli, Darboe (87′ Barcella), Vural (72′ Garritano), Marchizza; Ghedjemis (46′ Kvernadze), Cichero. A disposizione: Sorrentino. Ambrosino, Begic, Bettella, Szyminski, Canotto, Lusuardi, Machin. Allenatore: Greco. PISA (3-4-2-1): Semper; Rus (46′ Calabresi), Caracciolo, Canestrelli; Piccinini, Marin, Hojholt (58′ Vignato), Beruatto (58′ Angori); Moreo, Arena; Lind (46′ N. Bonfanti). A disposizione: Nicolas, Loria, Touré, Mlakar, Tramoni, Abildgaard, Jevsenak, G.Bonfanti. Allenatore: Inzaghi. Arbitro: Giua di Olbia Note: ammoniti: Rus, Lind, Bracaglia, Monterisi, Angori, Barcella. Espulso: Cichero. Biglietti 1.938 (di cui ospiti 524). Abbonamenti 8.168. Totali spettatori 10.106. Recupero 3′ pt, 5′