Frosinone, una rivoluzione aspettando il Pisa. Cambia l’allenatore e la squadra va in ritiro

Se già a priori la sfida di domenica del Pisa in programma al "Matusa" di Frosinone si presentava come ostica, tutto ciò che è accaduto ieri in casa dei ciociari non fa altro che aumentare le insidie per i nerazzurri. Sì, perché, dopo l’ennesima sconfitta stagionale dei giallazzurri, ora ultimi in classifica con appena 6 punti raccolti in 9 giornate di campionato, con una sola vittoria conquistata, sei gol fatti e ben sedici subiti, il presidente Stirpe ha deciso di parlare. E lo ha fatto in una conferenza stampa nella quale ha voluto esplicitare tutto il suo disappunto di questi primi mesi della stagione. "C’è un percorso da ricostruire, attraverso un’assunzione di responsabilità da parte di tutti quanti, a partire dalla squadra". Però, nel calcio si sa, a pagare per primo è sempre l’allenatore.

E anche questo caso non ha fatto eccezione: ufficiale l’esonero di Vincenzo Vivarini, che a Frosinone non è riuscito a dare seguito a quanto di straordinario fatto nelle precedenti due stagioni a Catanzaro. Al suo posto è stato promosso Leandro Greco, ex calciatore – tra le altre anche del Pisa nel 2009 – e fino a ieri tecnico della Primavera. Non è chiaro se il suo sarà un incarico ad interim, come si potrebbe pensare. Infatti, il presidente del Frosinone ha dichiarato: "Non abbiamo sondato nessun altro oltre a Greco, anche se da settimane tanti allenatori si sono proposti".

Sicuramente contro il Pisa siederà lui in panchina, al termine di una settimana che i giallazzurri passeranno interamente in ritiro a Castel di Sangro, per preparare la sfida alla capolista. "Rimarranno lì fino a quando non mi daranno dimostrazione di entusiasmo, energia e cattiveria agonistica" ha dichiarato Stirpe. Uno sprone in più per i calciatori in vista della partita di domenica, il secondo incontro stagionale tra le due formazioni dopo quello di inizio agosto in Coppa Italia, vinto dai nerazzurri per 3-0 sempre in terra ciociara. Certo è che tre mesi fa sarebbe stato impronosticabile porre le due squadre a sedici punti di distanza appena superato il primo quarto del campionato. Chi non potrà far parte di questa partita, lato Frosinone, sarà Partipilo: l’ex Parma ha rimediato la frattura del malleolo, e rimarrà ai box per almeno qualche mese. Il Frosinone si prepara così già a una delle ultime spiagge, il Pisa per continuare a sognare. Intanto, arrivano le prime indiscrezioni per quanto riguarda la vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti. Al momento, seppur la partita sia stata catalogata tra quelle "a rischio" in termini di ordine pubblico, tutto porta alla scelta di non vincolare l’acquisto ai possessori di tessera del tifoso, limitando l’accesso al settore ospiti però solamente ai residenti in Toscana.

Lorenzo Vero