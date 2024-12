Giovanili nerazzurre, un weekend positivo per il Pisa

Pisa, 10 dicembre 2024 - Il Pisa Sporting Club celebra un weekend ricco di emozioni e risultati degni di nota nel panorama delle sue squadre giovanili. La copertina spetta senza dubbio alla Primavera di mister Innocenti, protagonista di una vittoria netta e convincente sul campo dello Spezia. In una partita attesa e combattuta, i giovani nerazzurri hanno saputo sfruttare anche la superiorità numerica per portare a casa un meritato 2-0, consolidando il loro percorso positivo in campionato.

Sul campo dello Spezia, i nerazzurri si sono presentati ancora privi di Tommaso Ferrari, convocato in prima squadra da Filippo Inzaghi per la sfida di Serie B contro il Mantova. Nonostante l’assenza di uno dei pilastri dell'attacco, il Pisa ha mostrato grande solidità e organizzazione. Il primo tempo si è chiuso a reti inviolate, con poche occasioni da entrambe le parti. Tuttavia, la ripresa si è aperta con un cambio di ritmo decisivo per i nerazzurri. Al 46’, Bocs ha trovato la rete del vantaggio, ma il Pisa ha continuato a spingere e ha approfittato dell’espulsione di Martinelli al 63’, per somma di ammonizioni, che ha lasciato lo Spezia in dieci uomini. Due minuti dopo l’espulsione, Raychev ha raddoppiato, chiudendo virtualmente la gara. Lo Spezia, nonostante alcuni tentativi di reazione, non è riuscito a trovare spazi nella difesa del Pisa. La prossima sfida con il Monopoli, ultimo in classifica, sarà cruciale per mantenere alto il morale e continuare a sognare in grande.

Diverso l'epilogo per gli Under 17, che, nonostante una prestazione solida, non sono riusciti a superare il Sassuolo nel match casalingo, chiudendo la gara a reti inviolate. Anche nelle altre categorie maschili, i giovani nerazzurri hanno affrontato sfide complesse, uscendo sconfitti di misura in diversi incontri. Gli Under 16 e gli Under 15, impegnati entrambi contro la Sampdoria, hanno dato vita a partite spettacolari ma dal risultato amaro: 4-5 e 2-3 rispettivamente. Stessa sorte per gli Under 13, battuti dal Genoa per 1-3, mentre gli Under 14 hanno pareggiato 0-0 in un’altra sfida con i rossoblù.

In campo femminile, il derby con il Livorno è stato il palcoscenico ideale per le Under 17, che hanno trionfato con un netto 3-1, dimostrando grinta e qualità. Le Juniores, invece, non sono andate oltre l’1-1 nell’altra sfida con le amaranto, lasciando aperta la strada per ulteriori miglioramenti. Spiccano, infine, le prestazioni dominanti delle Under 12, che hanno travolto la Freccia Azzurra con un roboante 6-0, e delle Pulcine, vittoriose per 5-0 sul Porta Piagge, a testimonianza della crescita continua del settore femminile nerazzurro.