Giovanili Pisa, bene il settore femminile, maschietti sottotono

Pisa, 2 dicembre 2024 - Il weekend appena trascorso ha regalato emozioni contrastanti per il settore giovanile del Pisa Sporting Club. Tra vittorie incoraggianti e sconfitte amare, sia il comparto maschile che quello femminile hanno vissuto momenti di rilievo e difficoltà.

Settore maschile. Si comincia con la Primavera di mister Matteo Innocenti che ha subito una battuta d'arresto contro il Napoli, perdendo 2-1 in casa e scivolando al settimo posto in classifica. Una gara iniziata con entusiasmo, grazie al vantaggio firmato da Pucci al 23’, ma compromessa dall'espulsione di Baldacci al 36’. In inferiorità numerica, i nerazzurri hanno ceduto al pareggio del Napoli al 46’ con Ballabile e al gol decisivo di Malasomma all’81’. Nonostante l'impegno, la squadra paga l’assenza di Ferrari, convocato in prima squadra da Filippo Inzaghi.

Under 16 e Under 15. Le trasferte a Modena si sono rivelate sfortunate per le formazioni Under 16 e Under 15, entrambe sconfitte rispettivamente per 1-0 e 2-1. Due gare combattute, ma che non hanno portato punti in classifica.

Under 14. Unica nota positiva del settore maschile è arrivata dagli Under 14, che si sono imposti con un prezioso 1-0 in trasferta contro la Carrarese, dimostrando solidità e capacità di gestione della partita.

Settore Femminile. Il settore femminile del Pisa Sporting Club continua a regalare soddisfazioni con prestazioni di alto livello.

Juniores. Le ragazze della formazione Juniores hanno dominato in trasferta contro la Vigor Femminile, imponendosi con un netto 3-0 e dimostrando una supremazia tecnica e tattica.

Under 17 e Under 15. Successi anche per le Under 17, che hanno vinto 3-1 contro l’Atletico Lucca, e per le Under 15, protagoniste di un convincente 5-0 contro il Castelnuovo Garfagnana. Due vittorie che confermano la crescita delle giovani nerazzurre.

Altre categorie. Under 12 e Pulcini. Nelle categorie più giovani, gli Under 12 hanno pareggiato 2-2 contro lo Zambra in una gara equilibrata, mentre i Pulcini hanno dovuto cedere con un netto 0-5 al Porta Lucca, incassando una sconfitta che servirà da stimolo per il miglioramento futuro. Mentre il settore femminile si conferma in ottima forma, il settore maschile ha bisogno di ritrovare fiducia e continuità per affrontare al meglio i prossimi impegni.