Gli allenamenti riprenderanno giovedì. Tre giorni di riposo prima dello scatto finale

Adesso è tempo di riposare, di rilassarci e staccare anche un po’ la spina. Sfruttando la sosta per le nazionali, la prima del 2025, Filippo Inzaghi ha concesso tre giorni di riposo alla squadra, prima degli allenamenti che riprenderanno giovedì mattina, senza quattro nazionali. Tre giorni di svago, utili per scaricare dopo un periodo molto denso, chiuso nel migliore dei modi, grazie alla vittoria con il Mantova. "Il successo ci permetterà di essere più tranquilli a livello mentale nel corso di questa sosta. Adesso ci aspetta più di una settimana di lavoro, nel quale dobbiamo ricaricarci prima dell’ultimo sprint". Così ha parlato Tramoni dopo la vittoria col Mantova, parlando in che modo la squadra affronterà questo periodo.

Sullo stesso tema si è soffermato anche capitan Caracciolo: "Ci permetterà di caricare le pile, soprattutto essendoci arrivati con una vittoria. Nell’ultimo periodo, oltre al Mantova, abbiamo vinto solo con la Juve Stabia". In effetti è vero, nelle ultime sei sfide il Pisa ha ottenuto due successi, poi un pareggio (contro il Cesena in trasferta) e poi tre sconfitte, contro Cittadella, Sassuolo e Spezia. Nonostante ciò, il divario con lo Spezia si è allungato, e la larga e convincente vittoria contro il Mantova pare abbia già scacciato eventuali fantasmi che si sarebbero potuti avventare dopo il doppio ko negli scontri diretti.

Il Pisa è una squadra in salute, da un punto di vista tattico, da un punto di vista dell’umore (l’esultanza assieme alla Curva al termine della sfida ne è testimone), degli squalificati (nessuno) e dell’infermeria, con il solo Vignato, oltre a Leris ed Esteves fermi.

Insomma, splende il sole in casa nerazzurra, e da giovedì partiranno i lavori in vista delle ultime otto partite della stagione. Niente più soste: dalla trasferta di Cosenza il 29 marzo alle 15, valida per la ripresa, alla sfida al Sudtirol del 9 maggio all’Arena, sperando di arrivarci con il grande sogno già realizzato. Poco meno di un mese e mezzo dove la squadra di Inzaghi può fare la storia. Da giovedì a San Piero a Grado scatterà la missione Serie A.

