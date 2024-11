GLI AVVERSARI. I guai del Cosenza. Sos in attacco. Certezza Mazzocchi

PISA

Il Cosenza ha anticipato a sorpresa a ieri pomeriggio la partenza per Pisa, dove domani affronterà i nerazzurri. La squadra rossoblù effettuerà direttamente oggi l’allenamento di rifinitura in città. Questa trasferta si presenta diversa dalle altre per i rossoblù poiché non ci sarà la consueta conferenza stampa prepartita dell’allenatore Massimiliano Alvini, un silenzio stampa apparentemente senza spiegazioni. Gli avversari del Pisa hanno qualche problema riguardo gli infortunati, pur portando praticamente in trasferta tutto il gruppo squadra. Per quanto riguarda gli acciaccati, mister Alvini può sorridere per il rientro del difensore Michael Venturi. Il giocatore, assente contro il Modena a scopo precauzionale per un problema alla coscia, sarà nuovamente disponibile. Rimangono invece in dubbio i due attaccanti Zilli e Strizzolo. Zilli infatti, ancora alle prese con il recupero dal problema al piede accusato nella gara contro il Brescia, non è ancora al 100%, e lo staff tecnico sembra intenzionato a non rischiarlo, Strizzolo invece resta indisponibile. Si pone quindi il dubbio in attacco. L’unico ad avere la sicurezza di poter scendere in campo, in avanti è Simone Mazzocchi. L’ex Atalanta ha segnato due reti di fila contro Brescia e Modena, ed è l’uomo più in forma del Cosenza, mentre per il suo partner d’attacco Alvini assegnerà l’altra maglia titolare ad uno tra Fumagalli E Sankoh.

Mic. Buf.