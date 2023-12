Gli avversari. Massimo Coda e l’inchiesta giudiziaria

La vigilia in casa grigiorossa è stata scossa dalla notizia del presunto avviso di garanzia recapitato a Massimo Coda, capocannoniere della Serie B con 9 centri: il centravanti, secondo la ricostruzione del quotidiano Il Mattino, sarebbe coinvolto in un giro di scommesse sportive illegali assieme ad altri tre ex compagni dei tempi di Benevento. Si tratta di Francesco Forte, Gaetano Letizia e Christian Pastina. Il diesse del club lombardo Simone Giacchetta ha immediatamente sgombrato il campo da rumors e indiscrezioni, sottolineando che il calciatore ha immediatamente messo a conoscenza la società della propria posizione continuando ad allenarsi serenamente con il resto del gruppo. Il numero 9 quindi dovrebbe essere regolarmente a disposizione di mister Stroppa e, salvo esigenze dettate dal piano tattico studiato dall’allenatore, guiderà il pacchetto avanzato della Cremonese questo pomeriggio all’Arena Garibaldi. I grigiorossi intendono portare avanti la strepitosa marcia esterna del loro campionato, che li vede ancora imbattuti dopo 6 partite, nelle quali hanno raccolto 5 vittorie e 1 pareggio con la bellezza di 13 gol segnati e appena 5 incassati. Come se non bastasse, la Cremonese è anche reduce dal quarto successo consecutivo (1-0 allo "Zini" contro il Lecco). Dal suo arrivo in Lombardia Giovanni Stroppa ha impostato la formazione con un 3-5-2 imperniato sulla qualità degli esterni Sernicola e Zanimacchia, protetti alle spalle dai centrali Antov, Ravanelli e Bianchetti. In attacco intorno a Coda si muove l’italo-argentino – ex Parma – Franco Vazquez, autore di un gol e 3 assist da inizio campionato.

