Gran colpo nerazzurro: preso Provstgaard. Due milioni di euro, superata la concorrenza

Pisa, 30 gennaio 2025 - Ci sarà un quinto danese alla corte di Filippo Inzaghi. Nella serata di ieri è stato raggiunto l'accordo tra la società nerazzurra e i danesi del Vejle per l'arrivo di Oliver Provstgaard Nielsen, 21 anni, difensore centrale mancino corteggiato da giorni dal Pisa. Ieri pomeriggio infatti il Bologna si è tirato indietro nella trattativa dopo aver ricevuto dall'entourage del giocatore la notizia che Provstgaard aveva scelto il Pisa, sponsorizzato da Lind che ha avuto peso nella trattativa. La giovane torre danese mancina arriva in nerazzurro a titolo definitivo per una cifra di due milioni di euro, bonus inclusi. Il giocatore, una volta passate le visite mediche, firmerà un contratto quadriennale fino al 2029. Altro grande colpo della coppia formata da Giovanni Corrado e Davide Vaira che si assicurano un calciatore di grande prospettiva. L'acquisto di Provstgaard è anche un'esigenza da parte del club nerazzurro che segue il giocatore fin da quando si trovava nell'under 17 danese, con i dirigenti che sanno benissimo che perderanno Giovanni Bonfanti a fine stagione, dopo la scadenza del prestito. Così Provstgaard rappresenta un profilo giovane e futuribile, per altro con caratteristiche fisiche molto simili al centrale dell'Atalanta. Il piede mancino e la possibilità di giocare tanto come braccetto di sinistra quanto come centrale e i 194 centimetri d'altezza lo rendono un giocatore importante. Il prossimo anno ci sarà anche Francesco Coppola, che sta facendo benissimo alla Vis Pesaro, per il quale il Pisa ha rifiutato offerte sia dalla Serie B, sia anche dalla Serie A. Ieri inoltre due dei maggiori siti di informazione calcistica del paese inoltre, Campo Dk e Tipsblaedet hanno dato grande attenzione all'affare. Per la stampa danese uno dei possibili sblocchi della trattativa è stata la folta presenza di compagni di nazionale. "Molto indica la presenza di altri quattro danesi in squadra, ma anche il possibile viaggio del Pisa verso la Serie A per la prossima stagione". I danesi inoltre rivelano anche un dettaglio molto preciso sui danesi nerazzurri, appreso dal procuratore di Henrik Meister, in merito al suo passaggio in Italia. "Meister costerà al Pisa 8,6 milioni di euro se verrà acquistato dal Rennes, divenendo così il giocatore più costoso della storia del club". In uscita è stata ufficializzata la cessione di due calciatori. Con un post la società portoghese dell’Oliveirense ha reso noto il passaggio in prestito secco, già noto da giorni, del giocatore dal Pisa Jevsenak: “Benvenuto, Zan Jevsenak! Il centrocampista sloveno è il nuovo acquisto dell’Ud Oliveirense e indosserà la maglia numero 74! Benvenuto a Oliveira de Azeméis, Jevsenak!”. Il calciatore tornerà in nerazzurro al termine della stagione. Infine vi è stato il passaggio di Riccardo Bassanini in prestito alla Giana Erminio. Ieri infatti il giocatore ha effettuato le visite mediche e firmato per il passaggio di casacca. Infine Dubickas, in prestito dal Pisa, potrebbe lasciare la Feralpisalò per aggregarsi alla Juve Stabia.

Michele Bufalino