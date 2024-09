I cinque motivi (di coppa) per non perdere Pisa-Cesena

Pisa, 24 settembre 2024 - La sfida di Coppa Italia con il Cesena offre ben più di un motivo per seguire questo match. Scopriamo insieme i cinque motivi per questa partita.

Occasione Turnover - Inzaghi lo ha già annunciato, per la Coppa Italia sarà pesante turnover. Spazio a Nicolas tra i pali, ma anche a Rus, Mlakar, Lind, Arena, Jevsenak e tutti quei giocatori che, in queste settimane, hanno avuto meno spazio per mettersi in luce. Per loro sarà una grande occasione per convincere anche il tecnico a inserirli tra i titolari di campionato.

Lind - Proprio dal turnover arriva l'attesissima prima gara da titolare per Alexander Lind. Il danese, pagato quattro milioni di euro dal Silkeborg, avrà una grande opportunità per provare a fare qualcosa di importante. Contro il Brescia ha giocato poco, ma c'è anche il suo zampino nella rete decisiva di Tramoni. Domani c'è molta curiosità per la sua prima da titolare.

Verso la storia - Una vittoria in Coppa Italia spedirebbe il Pisa agli ottavi di finale in doppia sfida contro l'Atalanta. La partita offrirebbe più di uno spunto. Non solo la possibilità di andare a sfidare in un impegno ufficiale la squadra vincitrice della scorsa Europa League, nonché finalista di Coppa Italia, ma anche approdare agli ottavi di finale. Il Pisa non raggiunge questo turno dalla stagione 1991-92 e sarebbe un bel record riuscirci.

Doppia sfida - Pisa-Cesena sarà anche doppia sfida di campionato. Dopo la coppa infatti la squadra di Inzaghi andrà in trasferta a Castellamare di Stabia, ma la settimana successiva, il 5 ottobre, la partita si ripeterà in campionato, ancora una volta tra le mura amiche dell'Arena Garibaldi per l'ottava giornata di Serie B.

Corte d’appello - Domani, nel pomeriggio, c'è anche un'importante sentenza per i colori nerazzurri. Infatti la corte sportiva d'appello sarà chiamata a decidere sul ricorso di Cittadella-Pisa, con i nerazzurri che hanno già avuto ragione in primo grado, ma il Cittadella ha solo ottenuto una multa, in virtù dello schieramento di Jacopo Desogus pur non figurante in nota, nel corso del secondo tempo. Il Pisa chiede a vittoria a tavolino. Se così fosse sarebbero due punti in più in classifica che porterebbero la squadra di Inzaghi clamorosamente a quattro punti di vantaggio sul secondo posto.