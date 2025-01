I cinque motivi per non perdere Catanzaro-Pisa

Pisa, 17 gennaio 2025 - Ci sono tanti buoni motivi per seguire una squadra che continua il proprio ruolino di marcia tra le prime del campionato. Vediamo perché seguire a tutti i costi Catanzaro-Pisa.

UN'ALTRA OCCASIONE - Dopo la vittoria contro la Carrarese i nerazzurri si ritrovano contro il Catanzaro per una partita speciale. Fino adesso lo spogliatoio è stato tranquillo con solo l'infortunio di Vignato e l'affaticamento di Calabresi. Il Pisa quindi può dormire sonni tranquilli e continuare con la formazione tipo schierata nell'ultimo mese e mezzo, con la prospettiva di poter inserire qualcuno dei nuovi arrivati.

I NUOVI ACQUISTI - C'è infatti grande attesa sia per Henrik Meister, il primo nuovo acquisto del calciomercato di gennaio, sia per Markus Solbakken, ormai verso l'approdo in nerazzurro, visto che l'affare è già in dirittura d'arrivo. Inoltre sulla fascia potrebbe arrivare anche Leonardo Sernicola dalla Cremonese. Il mercato dei nerazzurri si è davvero infiammato.

I PRECEDENTI - Pisa e Catanzaro si sono affrontate 25 volte in campionato, con un bilancio equilibrato: 9 vittorie per i toscani, 7 per i calabresi e 9 pareggi. I nerazzurri hanno segnato 29 reti contro le 23 dei giallorossi. Al "Ceravolo", su 12 precedenti, il Catanzaro è avanti con 7 successi, mentre il Pisa ha vinto 3 volte e si registrano 2 pareggi. L'andata di questa stagione è terminata 0-0 all’Arena Garibaldi, mentre lo scorso anno il Catanzaro vinse 2-0 all’andata, con i toscani che rimontarono al ritorno per un 2-2 finale

LA "QUOTA" PROMOZIONE - La media dei nerazzurri si assesta su 2,19 punti, un dato che, se la proiezione rimanesse tale, potrebbe portare i nerazzurri addirittura verso quota 83 punti. Negli ultimi 25 anni però la media ci dice che con 73 punti si può ottenere la Serie A diretta. I nerazzurri possono concedersi qualche rallentamento, considerando che per ottenere 73 punti lo Spezia, ad esempio, dovrebbe fare una media altissima, mentre il Pisa potrebbe permettersi di rallentare fino a 1,53 punti.

T COME TRASFERTA - I nerazzurri non brillano solo all'Arena ma anche in trasferta con una media di 1,9 punti. Quest'anno il Pisa ha già ottenuto 19 punti, mentre negli ultimi anni non è andato oltre 21 e il dato è ampiamente sorpassabile molto presto. Il record resta quello del 2007-08 con 37 punti ottenuti fuori dalle mura amiche. Michele Bufalino