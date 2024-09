I cinque motivi per non perdere Cittadella-Pisa

Pisa, 26 agosto 2024 - Primo turno infrasettimanale del campionato Cadetto. Ecco cinque motivi per non perdere Cittadella-Pisa. VERSO IL TURNOVER - Dopo la sfida con il Palermo Inzaghi ha parlato di massiccio turnover contro il Cittadella. Potrebbe esserci spazio per tanti giocatori che non hanno giocato fino a questo momento, come Mlakar o Arena, tra gli altri. Minutaggio in più quasi certamente per Angori, così come per Vignato, mentre potrebbe avere una possibilità anche Hojholt di essere gettato nella mischia. Un buon banco di prova in vista degli ultimi giorni di mercato. BESTIA NERA - Storicamente i nerazzurri hanno sempre avuto non poche difficoltà contro i granata tra Serie C e Serie B. Solamente in quattro occasioni i nerazzurri sono riusciti a vincere, con la vittoria dello scorso anno in trasferta per 1-0, poi con l'1-0 della stagione 2021-22, il 2-0 del primo anno di Serie B con D'Angelo e, infine, il 2-0 del 2002-2003. In tutti gli altri precedenti il Pisa non ha mai battuto il Cittadella, incappando in ben 2 occasioni in uno 0-3 e, addirittura, in un doppio 1-4 interno sia nell'anno di Gattuso, sia nella seconda stagione in Serie B di Luca D'Angelo in panchina. ALLA RICERCA DELLA SERIE POSITIVA – Dopo un'ottima partenza, se il Pisa riuscirà a gestire anche i buoni momenti, non adagiandosi sugli allori, riuscendo a innestare anche serie positive, un miraggio degli ultimi anni, allora questo ‘prologo’ della filosofia inzaghiana potrà dirsi completo e la squadra potrà porsi allo stesso livello delle favorite, almeno in questa prima fase. UN MOMENTANEO SECONDO POSTO - La classifica parla chiaro. I nerazzurri si trovano, anche se a pari merito, al secondo posto in graduatoria. Finora sono una delle poche squadre ad essere partite bene tra quelle favorite. Un successo con il Cittadella potrebbe far fare un altro salto di qualità. IL DEBUTTO DELLA TERZA MAGLIA - Domani sera sarà anche l'occasione per vedere addosso ai giocatori la nuova terza divisa. Nel corso dell’intervallo di Pisa-Palermo infatti la società nerazzurra l'ha presentata con lo slogan “Our future is now”. Motiejus Sapola, uno dei calciatori più rappresentativi della Primavera, molto spesso convocato in prima squadra, ha indossato la nuova divisa, insieme ai ragazzi del settore giovanile. Una maglia ‘giallo fluo’, come i braccialetti della coreografia per questa “sorpresa”. Domani sera sarà il battesimo del fuoco al Tombolato. Michele Bufalino