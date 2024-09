I cinque motivi per non perdere Juve Stabia-Pisa

Pisa, 28 settembre 2024 - Contro la Juve Stabia i nerazzurri hanno una grande opportunità di andare ulteriormente in fuga in classifica. La squadra di Inzaghi ha infatti 4 punti di vantaggio sul secondo posto. DOPO LA PRIMA SCONFITTA - Inzaghi l'ha caricata dopo sconfitta col Cesena: "Ci serva di lezione". Ora la squadra è chiamata a metabolizzare l'insuccesso di Coppa Italia per tornare sulla strada maestra e proseguire la sua marcia verso il campionato. IMBATTIBILITA' IN TRASFERTA - Ancora imbattuta fuori dalle mura amiche, la squadra di Filippo Inzaghi ha uno dei migliori rendimenti in trasferta del campionato, al netto di essere la squadra ad aver giocato meno in trasferta. A causa infatti della convivenza forzata con la Carrarese, che ha portato a un lieve stravolgimento del calendario, ma che presto tornerà alla normalità visto che il 19 ottobre i marmigeri torneranno a giocare in casa, il Pisa ha finora disputato solo due partite fuori casa, contro le quattro disputate invece da Sassuolo, Juve Stabia, Palermo e Cittadella, alcune delle squadre col miglior rendimento fuori casa fino a questo momento del torneo Cadetto. SENZA TRAMONI E MLAKAR - Matteo Tramoni infatti non sarà convocato per la sfida di domenica contro la Juve Stabia. Il giocatore infatti sta ancora smaltendo un forte affaticamento muscolare all'adduttore, lo stesso occorso a Vignato qualche giorno fa e la società di concerto con lo staff medico lo terranno ancora a riposo, poi rivalutarlo in vista della gara col Cesena. Diverso invece il caso di Jan Mlakar. Di fatto sulla trequarti sono soltanto tre i giocatori a disposizione: Arena, Moreo e Vignato a fronte di ben quattro assenti nello stesso reparto per la partita contro la Juve Stabia, ovvero i lungodegenti Leris e Morutan a cui si sono aggiunti Mlakar e Tramoni. MIGLIORARE LA DIFESA - Delle reti subite dal Pisa la maggior parte è arrivata su calcio piazzato. Un difetto da migliorare in vista della sfida di domani pomeriggio a Castellamare di Stabia. Finora la squadra di Inzaghi ha subito 7 reti in 6 gare e questo è un dato certamente da invertire, mentre conserva la media perfetta di due reti segnate a partita. 300 PISANI IN TRASFERTA - I biglietti per la sfida di Castellammare di Stabia sono andati sold out in pochissimi minuti dopo la messa in vendita giovedì. Ancora una volta il pubblico pisano ha risposto presente, esaurendo tutti i tagliandi a disposizione dei tifosi ospiti. Michele Bufalino